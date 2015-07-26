Российский журналист объяснил, почему фестиваль "Каzантип" надо перенести в Одессу

Известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко ответил комментаторам своего предложения о переносе фестиваля "Каzантип" в Одессу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В некоторой степени удивлен тому, как много комментариев в стиле "не нужен нам этот рассадник наркомании и пьянства" оказалось в посте про Казантип. Совершенно согласен. Люди будут бухать, отжигать, громко слушать музыку, а, главное, после себя оставят кучу бабла, сопоставимую с годовым бюджетом какого-нить райцентра — разве можно допустить подобное? Ни в коем случае. Только приличные песни на танц-площадке. К слову, от забот о нравственности на танц-площадке до православного дресс-кода — совсем недалеко. Совсем — совсем.

Скажите, ну вот правда — вот вам то не один черт, под какие колеса и под какой рейв они колбасятся там сами с собой в своей тусовке? Люди хотят приехать и оставить кучу бабла — и, на мой взгляд, первостепенная задача каждого порядочного человека состоит именно в том, чтобы всемерно им в этом способствовать. А уж тем более в стране, где экономика депрессивна чуть более, чем полностью. Где армии приходится всем миром покупать все, вплоть до трусов. Нет-нет! Никакой дискотеки! Они там "умца-умца" и наркоманы!

О-хо-хонюшки… Вы чем в девяностые-то занимались, друзья мои? Мне кажется, вы упустили это славное время расцвета и отрыва клубной культуры.

Кто в девяностых был в "Парк Авеню Диско", "Голодной Утке" и "Боснии" — на Казантипе уже не смеется.

Оставьте безобидных приезжих хиптсеров в покое. Путь жгут.

Не мешайте им поднимать экономику страны.

Ради этого пару недель можно и потерпеть", — написал Бабченко.

Напомним, ранее Бабченко заявил об агрессии "гэбиста" в Украине: премия Дарвина и Шнобелевка пожизненно.