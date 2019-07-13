Зеленский назначил представителя президента в Крыму

Кориневич займется проблемами жителей Крыма и переселенцев / Фото: Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича постоянным представителем президента по АР Крым.

Глава государства представил чиновника в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

Кориневский выступил с речью, в которой пообещал максимально защищать права проживающих на оккупированной территории на жителей Крыма и внутренне перемещенных лиц.

"Для нас в приоритете люди, защита их прав, и мы это будем делать. Будем работать над стратегией реинтеграции и деоккупации временно оккупированной территории... Мы будем реагировать на те нарушения, которые осуществляются на оккупированной территории, и будем делать все, чтобы облегчить жизнь крымчан на территории материковой Украины", - подчеркнул он.

Кориневич и Зеленский / Фото: ppu.gov.ua

Как известно, Кориневич - кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Коллеги называют его первоклассным специалистом по международному гуманитарному праву, международному уголовному праву, международному энергетическому праву.

Напомним, Зеленский на пост нового главы Херсонской областной государственной администрации назначил экс-заместителя министра обороны Юрия Гусева.

Ранее Зеленский решил еще поискать кандидата в кресло главы Одесской ОГА.