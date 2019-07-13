Что-то пошло не так: Зеленский решил еще поискать кандидата в кресло главы Одесской ОГА

Зеленский передумал назначать главу Одесской ОГА / president.gov.ua

Неделю назад, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время торжественных мероприятий ко Дню Военно-морских сил ВС Украины в Одессе уточнил, что Одесская область получит нового главу спустя 7 дней.

Тогда источники пророчили кресло главы Одесской ОГА Андрею Андрейчикову.

Но что-то пошло не так.

Сегодня Владимир Зеленский во время визита в Одесскую область сказал, что нового главу ОГА выберут на открытом конкурсе.

"Мы имели очень хороший эксперимент во Львовской области. И не можем рисковать в Одессе. Мы проведем конкурс. Очень ответственная миссия. Не хотим вас, одесситы, подвести", - сказал Зеленский, передает пресс-служба.

Читайте такжеБрат из "ДНР": Зеленский прокомментировал назначение нового главы Донецкой ОГАНапомним, ранее Владимир Зеленский назначил нового главу Луганской облгосадминистрации. Должность получил Виталий Комарницкий.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Закарпатскую область и назначил нового главу облгосадминистрации.