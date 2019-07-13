Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

Владимир Зеленский вручил удостоверение Юрию Гусеву / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на пост нового главы Херсонской областной государственной администрации назначил экс-заместителя министра обороны Юрия Гусева.

Новоиспеченного губернатора Зеленский представил во время совещания по вопросам реализации проектов обустройства КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", сообщается на сайте президента.

Зеденский подписал соответствующий документ о назначении и передал удостоверение лично в руки Гусеву.

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом.

"Последние три недели мы работали с заказчиком, с Государственной пограничной службой, с Мининфраструктуры и наработали план, согласно которому, в случае минимизации или полной нейтрализации рисков в начале ноября мы получим две новые качественные режимные зоны КПВВ "Чонгар" и "Каланчак. И до конца года мы планируем реализовать этот проект в полном объеме, вместе с сервисными центрами", - пообещал Гусев.

Ранее Зеленский решил еще поискать кандидата в кресло главы Одесской ОГА.