Невозможно купаться: курортный Бердянск терпит новое нашествие

Побережье Бердянска тонет в водорослях / Соцсети

На побережье Азовского моря в Бердянске несколько уменьшилось количество медуз. Однако отдыхающие радовались недолго, так как вскоре появилась новая проблема - на берег начало выносить тонны водорослей.

Как пишет pro.berdiansk.biz, морские водоросли прибило к берегу течением из-за изменившегося направления ветра. В частности, ветер начал дуть с юга.

Отдыхающие утверждают, что море более-менее чистое только на расстоянии от 10 до 15 метров от берега. Но добраться до чистой воды очень сложно из-за массового количества зеленых водорослей, в которых путаются ноги.

Предприниматели расчищают пляжи. Для этого они используют даже бульдозеры. Но морской травы настолько много, что ее приходится вывозить грузовиками.

А вот городская власть, как утверждают местные торговцы, проблемы в этом не видит и, соответственно, усилий к решению возникшей ситуации не прилагает.

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"За свой счет мы наняли технику для уборки пляжа - это тонны морской травы. Хотелось бы, чтобы городская власть помогла с вывозом такого объема, так как закапывать или выбрасывать назад в море будет огромной глупостью", - рассказал предприниматель Алексей Алексеенко.

Морские водоросли - опасно или нет:

Эксперты утверждают, что зеленые водоросли абсолютно безвредны. Более того их используют в лечебных целях. Но поскольку они мешают морскому туризму, то их приходится убирать, так сказать, вручную. Другого способа избавиться от морской травы, как и от медуз, нет.

Напомним, ранее курорт в Бердянске специалисты назвали опасным для здоровья из-за ухудшения качества воды в Азовском море в местах отдыха по бактериологическим показателям.