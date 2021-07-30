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Популярный морской курорт Бердянск закрыт для купания: названа причина

30 июля 2021, 11:59

В Бердянске обнаружена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний.

бердянск
В Бердянске запретили купаться в море / gudpss-zp.gov.ua

В Бердянске Запорожской области, который является одним из самых популярных морских курортов Украины, в последние недели значительно ухудшилось качество воды в Азовском море в местах отдыха по бактериологическим показателям.

В городе обнаружена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Для предотвращения непредвиденных эпидемических осложнений, возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянск и отдыхающих, ГУ Госпродпотребслужбы обратилось с запросом о необходимости немедленного внедрения профилактических мероприятий с запретом водопользования.

Среди пляжей, на которых запрещено купание:

Пляж ДЗОСТ Факел;

ЧП Курорты Приазовья;

Пляж № 3 ООО Днепр 2000.

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