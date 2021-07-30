Популярный морской курорт Бердянск закрыт для купания: названа причина

В Бердянске обнаружена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний.
В Бердянске Запорожской области, который является одним из самых популярных морских курортов Украины, в последние недели значительно ухудшилось качество воды в Азовском море в местах отдыха по бактериологическим показателям.
В городе обнаружена высокая концентрация возбудителей инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Запорожской области.
Для предотвращения непредвиденных эпидемических осложнений, возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянск и отдыхающих, ГУ Госпродпотребслужбы обратилось с запросом о необходимости немедленного внедрения профилактических мероприятий с запретом водопользования.
Среди пляжей, на которых запрещено купание:
Пляж ДЗОСТ Факел;
ЧП Курорты Приазовья;
Пляж № 3 ООО Днепр 2000.