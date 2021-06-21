"Треш" в Бердянске: туристов атакуют морские блохи и не дают купаться

На Азове туристов атакуют морские блохи / Марина Григоренко

В курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.

Туристами не дают покоя морские блохи, рассказал известный блогер Евгений Панюта на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что укусы морских блох способны вызвать зуд, покраснение и аллергическую реакцию отдыхающих.

"Это треш" - озаглавил свое видео блогер.

/ Скриншот

Блогер рассказал, что в нынешнем сезоне снять жилье у пляжа в Бердянске можно даже за 100 гривен в сутки.

Панюта добавил, что на местных пляжах аренда шезлонга стоит 80 гривен за два часа, а на целые сутки – 100 гривен.

Отметим, что пользователи в комментариях оценили обзор блогера:

"Привет, ты прав, это морские блохи(((("

"Какая грязная вода, капец"

"В 100 метрах от пляжа судна спускают балластные воды и нечистоты, "красота"

"Город разбитых дорог и плавающего дерьма"

"Меня вчера тоже обкусали! Еще есть какие-то зелёные червяки, которые присасываються к телу как пиявки и больно кусают".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.