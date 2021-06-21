Люди купаются в мутной жиже: в Киеве залив Днепра заполняет неизвестная грязь

Русановка / informator.ua

В Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой, сообщает Telegram-канал Kievmap.

В свою очередь издание Strana уточняет, что отдыхающих изменение цвета днепровской воды не особо смущало.

Они связали происходящее с ежегодным цветением воды.

Напомним, в результате непогоды в Черновицкой области 20 июня затоплены десятки домой, пострадала социальная инфраструктура – но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

В целом подтоплены дождевыми потоками 80 жилых домов в восьми населенных пунктах. Также в 17 населенных пунктах пострадали 150 приусадебных участков.

Из-за непогоды разрушены 30 километров и дорожное покрытие девяти мостов. Только 21 июня удалось восстановить проезд к населенным пунктам.