Стихийный армагеддон на Буковине: ливень разворотил дороги и мосты

Только 21 июня удалось восстановить проезд к населенным пунктам.
Погода в Черновицкой области 20 июня натворила дел. Там затоплены десятки домой, пострадала социальная инфраструктура – но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.
В целом подтоплены дождевыми потоками 80 жилых домов в восьми населенных пунктах. Также в 17 населенных пунктах пострадали 150 приусадебных участков.
Из-за непогоды разрушены 30 километров и дорожное покрытие девяти мостов. Только 21 июня удалось восстановить проезд к населенным пунктам.
Где бушевала непогода в Черновицкой области
Пострадали села:
- Бридок,
- Викно,
- Баламутовка,
- Мосоровка,
- Онут,
- Дорошовцы,
- Митков,
- Черный Поток,
- Товтры,
- Погореловка,
- Боянчук.
Какая ситуация в Черновицкой области сейчас
По состоянию на утро 21 июня подтопленными остаются приусадебные участки и домохозяйства. Работники чрезвычайных служб откачивают воду в наиболее подтопленных селах.
Погода в Украине: новости
Синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август. Если верить синоптикам, то второй и третий летний месяцы нынешнего года - июль и август соответственно - будут в плане погоды в Украине крайне неустойчивы.
Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украине грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.