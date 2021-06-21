Стихийный армагеддон на Буковине: ливень разворотил дороги и мосты / pixabay

Погода в Черновицкой области 20 июня натворила дел. Там затоплены десятки домой, пострадала социальная инфраструктура – но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

В целом подтоплены дождевыми потоками 80 жилых домов в восьми населенных пунктах. Также в 17 населенных пунктах пострадали 150 приусадебных участков.

Из-за непогоды разрушены 30 километров и дорожное покрытие девяти мостов. Только 21 июня удалось восстановить проезд к населенным пунктам.

Где бушевала непогода в Черновицкой области

Пострадали села:

Бридок,

Викно,

Баламутовка,

Мосоровка,

Онут,

Дорошовцы,

Митков,

Черный Поток,

Товтры,

Погореловка,

Боянчук.

Какая ситуация в Черновицкой области сейчас

По состоянию на утро 21 июня подтопленными остаются приусадебные участки и домохозяйства. Работники чрезвычайных служб откачивают воду в наиболее подтопленных селах.

Погода в Украине: новости

Синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август. Если верить синоптикам, то второй и третий летний месяцы нынешнего года - июль и август соответственно - будут в плане погоды в Украине крайне неустойчивы.

Кроме того, климатолог предупредила об опасной погоде. В Украине грядут жара и грозы, но и о холоде забывать не стоит.