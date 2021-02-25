В Украине Шарий объявлен в розыск

Шария объявили в государственный розыск, отметили в СБУ.
Политик и блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в Украине в совершении государственной измены, в четверг, 25 февраля, объявлен в розыск.
Шария объявили в государственный розыск, говорится на странице Службы безопасности Украины в Facebook.
В спецслужбе добавили, что Шарий объявлен в розыск, поскольку сегодня не пришел на допрос по делу, в котором фигурирует в качестве подозреваемого.
- Напомним, 16 февраля в СБУ сообщили, что Анатолию Шарию выдвинуто обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религии и по другим признакам.
- Блогер утверждал, что ему лично сообщение о подозрении никто не вручал. Шарий сказал, что дело против него в Украине – чистая политика.
- Шария вызвали на допрос в СБУ 22 февраля, однако он не явился. В спецслужбе отметили, что его неявку можно воспринять, как сокрытие от следствия.
- В СБУ предупреждали, что если политик еще раз не явится для проведения следственных действия, будет решен вопрос относительно розыска.
- Потом блогер сказал, что физически не мог явится на допрос, поскольку находится за границей и имеет статус беженца. СМИ писали, что у Шария есть вилла в Испании, которая может стоить около 1 млн евро.
Автор: Екатерина Присяжнюк