В Украине Шарий объявлен в розыск

Анатолия Шария разыскивают в Украине / Шарий.net

Политик и блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в Украине в совершении государственной измены, в четверг, 25 февраля, объявлен в розыск.

Шария объявили в государственный розыск, говорится на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

В спецслужбе добавили, что Шарий объявлен в розыск, поскольку сегодня не пришел на допрос по делу, в котором фигурирует в качестве подозреваемого.