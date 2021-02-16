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Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария – экс-нардеп

16 февраля 2021, 17:36
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Блогера Анатолия Шария могут объявить в розыск по линии Интерпола, заявил Лещенко со ссылкой на источники.

Шарий
Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария / УНИАН

Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола, заявил со ссылкой на источники бывший народный депутат, член наблюдательного совета АО Укрзалізниця Сергей Лещенко.

"Как сообщают наши инсайдеры, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола", - сообщил Лещенко в своем Telegram-канале.

В то же время Анатолий Шарий в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews заявил, что его не смогут экстрадировать в Украину из-за дела о госизмене.

Также блогер исключает возможность блокировки его YouTube-канала, поскольку он не зарегистрирован в Украине.

При этом издание РБК-Украина со ссылкой на источник в СБУ сообщает, что Шарий будет объявлен в розыск, если не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.

"Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля", - отметил источник.

При этом данные о возможном запросе на экстрадицию пока не разглашаются.

Подозрение Шарию - о чем сообщалось ранее:

  • СБУ сообщила о подозрении украинскому блогеру и политику Анатолию Шарию.
  • Ему выдвинуто обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религии и по другим признакам (то есть разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства).
  • Сам Шарий уже отреагировал на обвинения.
  • "Благодарю СБУ за предъявление подозрения путем публикации пропагандистского ролика в телеграм по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня – чистая политика", – написал блогер в Telegram.

Сергей Лещенко Анатолий Шарий новости Украины Офис генпрокурора
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