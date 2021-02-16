Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария – экс-нардеп

Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария / УНИАН

Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола, заявил со ссылкой на источники бывший народный депутат, член наблюдательного совета АО Укрзалізниця Сергей Лещенко.

"Как сообщают наши инсайдеры, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола", - сообщил Лещенко в своем Telegram-канале.

В то же время Анатолий Шарий в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews заявил, что его не смогут экстрадировать в Украину из-за дела о госизмене.

Также блогер исключает возможность блокировки его YouTube-канала, поскольку он не зарегистрирован в Украине.

При этом издание РБК-Украина со ссылкой на источник в СБУ сообщает, что Шарий будет объявлен в розыск, если не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля.

"Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля", - отметил источник.

При этом данные о возможном запросе на экстрадицию пока не разглашаются.

Подозрение Шарию - о чем сообщалось ранее: