В СБУ рассказали, как Шарий помогал России "воевать" против Украины

Целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной ненависти внутри украинского государства, убеждены в СБУ.
Блогер Анатолий Шарий по заказу иностранных структур занимался подрывной деятельностью против Украины и разжигал межнациональную ненависть, заявил представитель Службы безопасности Украины.
"Начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он (Шарий – ред.) способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. В частности, пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искривленную информацию относительно правительственных инициатив и событий на востоке Украины", - подчеркнул представитель СБУ, сообщает Интерфакс-Украина.
Он уточнил, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.
В то же время в пресс-службе Киевской городской прокуратуры рассказали, что распространяемую Шарием манипулятивную информацию активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы "Звезда", "Россия 1" и "Россия 24" и др.
"Рядом экспертных исследований, подтверждено, что действия указанного гражданина являются таковыми, что призывают целенаправленно воздействовать на отдельные группы населения Украины, которые направлены на общественно-политическую дестабилизацию в государстве, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов, и могут быть направлены на предоставление организациям Российской Федерации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в прокуратуре, и уточнили, что сейчас следственные действия относительно Шария продолжаются.
Подозрение Шарию - о чем сообщалось ранее:
- 16 февраля Анатолию Шарию объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.
- Отмечается, что подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса: госизмена (ч. 1 ст. 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161).
- Чуть позже стало известно, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.
Анатолий Шарий
42-летний Анатолий Шарий – видеоблоггер, в прошлом работал журналистом. Родился и до 2012 года проживал в Киеве. Ныне лидер политической партии Партия Шария, известен своей пророссийской позицией.
Сам видеоблоггер эти утверждения отрицает и называет себя медиаэкспертом.
Видеоблогер в своем YouTube-канале и в эфирах СМИ ретранслирует тезы Кремля в отношении Украины и пропаганду, нередко занимался дискредитацией украинского языка, государственных символов, публиковал фейковые данные, очерняющие украинскую армию, и так далее.
В 2013 году Шария в Нидерландах арестовал Интерпол по запросу украинской власти. Однако в его экстрадиции Украине отказали.
По данным СБУ, свои видео Шарий создает для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб.