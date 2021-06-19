Отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов: против Шария открыли новые дела

Против Шария открыли новые дела / УНИАН

Против блогера Анатолия Шария открыли новые уголовные дела. Они касаются, в частности, отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов, а также – махинаций в финансировании "Партии Шария".

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, об этом свидетельствуют ответы Офиса генпрокурора и НАПК на его депутатские обращения. Нардеп интересовался законностью приобретения в собственность недвижимости скандального блогера, а также источниками финансирования "Партии Шария".

В Офисе генпрокурора ему ответили, что Главное следственное управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы уже ведет соответствующее расследования.

В то же время, проанализировав отчет "Партии Шария", в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции обнаружили признаки уголовных преступлений. Говорится, в частности, о:

представлении заведомо ложных данных сведений финансового характера;

несоответствии сумм доходов лиц, которые финансировали партию, размерам взноса.

В НАПК отметили, что соответствующие материалы уже передали Нацполиции и Фискальной службе. Правоохранители проводят досудебное следствие в уголовном производстве.

Ранее сообщалось, Анатолий Шарий, подозреваемый в Украине в совершении государственной измены, 25 февраля был объявлен в розыск.

16 февраля Шарию объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Чуть позже стало известно, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.

2 июня Печерский суд Киева наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария в Испании, Люксембурге, Канаде и России.