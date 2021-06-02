Суд наложил арест на имущество Шария в Европе и России - журналист

Суд арестовал счета Шария / скриншот из видео

Печерский суд Киева наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария в Испании, Люксембурге, Канаде и России.

Как сообщает журналист Юрий Бутусов, арест наложен на объекты недвижимости в Испании, банковские счета в РФ и страна ЕС.

По информации журналиста, арестованы:

вилла в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona;

жилище по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona;

два банковские счета в испанском Caixabank;

банковский счет в российском Raiffeisen Bank;

банковский счет в люксембургском East-West United Bank S.A. в Люксембурге.

Кроме того, суд санкционировал временный доступ к вещам и документам Шария, которые хранятся в канадском банке Hsbc Bank Canada и представляют банковскую тайну.

"Власти Украины сделали шаг вперед в борьбе с российской пропагандой против нашей страны. Шарий на российские деньги финансирует не только свой роскошный образ жизни в различных странах мира, но и организовал сеть своей агентуры, которая маскируется под политическое и общественное движение в Украине", - написал Бутусов в Facebook.

Анатолий Шарий - о чем ранее сообщал Главред: