Литва объявила Шария персоной нон грата - СМИ

Блогер Анатолий Шарий / 112 Украина

Литва аннулировала пропагандисту Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон грата.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, это произошло 10 мая 2021 года.

Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения, им передали соответствующие материалы.

По имеющейся информации, Анатолий Шарий нанял одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Литовские юристы утверждают, что успешное обжалование этого решения - маловероятно. Это связано с основательностью материалов и наличием политической поддержки этого решения.

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Анатолий Шарий - о чем ранее сообщал Главред: