Минюст решил через суд "добить" Партию Шария

Анатолий Шарий / Шарий.net

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Министерства юстиции Украины к Партия Шария.

Как говорится в сообщении пресс-службы суда, истец обратился к СБУ о противоправности деятельности Партии Шария.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность Партии Шария", - говорится в сообщении.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.

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Дело Анатолия Шария: