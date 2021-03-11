Минюст решил через суд "добить" Партию Шария

В Минюсте заявили о противоправной деятельности партии Анатолия Шария.
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Министерства юстиции Украины к Партия Шария.
Как говорится в сообщении пресс-службы суда, истец обратился к СБУ о противоправности деятельности Партии Шария.
"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность Партии Шария", - говорится в сообщении.
Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.
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Дело Анатолия Шария:
- Анатолий Шарий, подозреваемый в Украине в совершении государственной измены, 25 февраля был объявлен в розыск.
- 16 февраля Анатолию Шарию объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.
- Стало известно, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.
Автор: Алексей Тычина