Почему Литва лишила Шария прав политического беженца - ответ юриста

У литовских властей было полное право лишить скандального блогера Анатолия Шария статуса политического беженца, полученного им много лет назад.
Власти Литвы объявили скандально известного блогера Анатолия Шария персоной нон грата и лишили его статуса "политического беженца", поскольку он как минимум с 2017 года не проживает в этом прибалтийском государстве. Такое мнение в комментарии агентству Укринформ высказал российский юрист Марк Фейгин.
Адвокат отметил, что он вместе с литовскими коллегами за последние шесть месяцев неоднократно обращался в Департамент миграционной службы Литвы по поводу "этого персонажа".
Суть обращений заключалась в том, что, согласно законам ЕС, человек должен проживать в стране, которая дала ей политическое убежище. В то же время по данным российского юриста, Шарий не проживал ни по одному из предоставленных им литовских адресов.
"Соответствующие документы мы отправили в департамент. И там начали расследование, в ходе которого выяснилось, что после 2017 года Шарий в Литве не проживал, что уже является нарушением соответствующей конвенции", – подытожил Фейгин.
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Анатолий Шарий - о чем ранее сообщалось:
- Блогера Анатолия Шария, которого украинские правоохранители подозревают в совершении государственной измены, 25 февраля объявили в розыск.
- 16 февраля Шарию объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.
- Стало известно, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.