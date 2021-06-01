Почему Литва лишила Шария прав политического беженца - ответ юриста

Анатолий Шарий / скриншот из видео

Власти Литвы объявили скандально известного блогера Анатолия Шария персоной нон грата и лишили его статуса "политического беженца", поскольку он как минимум с 2017 года не проживает в этом прибалтийском государстве. Такое мнение в комментарии агентству Укринформ высказал российский юрист Марк Фейгин.

Адвокат отметил, что он вместе с литовскими коллегами за последние шесть месяцев неоднократно обращался в Департамент миграционной службы Литвы по поводу "этого персонажа".

Суть обращений заключалась в том, что, согласно законам ЕС, человек должен проживать в стране, которая дала ей политическое убежище. В то же время по данным российского юриста, Шарий не проживал ни по одному из предоставленных им литовских адресов.

"Соответствующие документы мы отправили в департамент. И там начали расследование, в ходе которого выяснилось, что после 2017 года Шарий в Литве не проживал, что уже является нарушением соответствующей конвенции", – подытожил Фейгин.

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