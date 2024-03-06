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В захваченном Бердянске подорвали машину с организаторкой "выборов" Путина

Дмитрий Видоменко
6 марта 2024, 15:25обновлено 6 марта, 16:08
В среду, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области была взорвана машина одной из организаторов псевдовыборов диктатора РФ Путина
Бердянск, машина
В Бердянске взорвали авто, в котором находился один из организаторов "выборов" Путина / коллаж Главред, УНИАН и скриншот из видео

В среду, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) прогремел взрыв. Согласно имеющимся данным, была ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов, которые там захотела страна-агрессор РФ. Об этом сообщила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, накануне "выборов" диктатора Путина, а также после этого инцидента, оккупанты будут кратно увеличивать число силовых ведомств и количество персонала в них.

"Поэтому в очередной раз призываем бердянцев быть осмотрительными и осторожными. Избегать большого скопления людей, представителей "избирательных" комиссий и сами участки. Не исключены провокации со стороны оккупантов", — написала Галицина.

видео дня

Как пишут местные Telegram-каналы, взорвана оказалась некая Елена Валерьевна Ильина 1969 года рождения, которая проживала в Бердянске. Российские оккупанты оперативно опубликовали видео с места взрыва.

По их версии, утром под машину женщины было заложено самодельное взрывное устройство.

Захватчики утверждают, что устройство сработало, когда женщина села в салон автомобиля. От полученных травм она скончалась в больнице.

Что за город Бердянск?

Бердянск — город на юге Запорожской области Украины, административный центр Бердянского района и Бердянской городской общины, крупный торговый порт и популярный морской, климатический и грязевой курорт. С 28 февраля 2022 года находится под российской оккупацией, сообщает "Википедия".

Напомним, как сообщал Главред, 8 ноября во временно оккупированном Луганске был уничтожен известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности уничтожения предателя Михаила Филипоненко, который ранее служил у российских оккупантов на должности "министра внутренних дел" террористической "ЛНР".

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