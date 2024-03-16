'Путин рассчитывал, что мы разобьемся': Макрон дал громкое заявление о войне в Украине

Российский президент Путин надеялся на раскол Европы, отсутствие единой позиции относительно войны в Украине и членства в ЕС, сказал Макрон.

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Президент Франции высказался о войне и поддержке Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Президент Франции Эммануэль Макрон считает Россию общим врагом и хочет, чтобы страна-агрессор не видела стратегической определенности. Франция и Германия имеют единую позицию по помощи Украине. Об этом Макрон заявил в интервью "1+1" и "Мы - Украина".

Французский президент отметил, что глава Кремля Владимир Путин надеялся на раскол Европы, отсутствие единой позиции относительно войны в Украине и ее членства в Европейском Союзе. Однако, несмотря на определенную разницу во взглядах и анализе ситуации, единство чрезвычайно важно для Европы.

"Мы именно на этот результат работаем с первого дня. Можно иметь разные анализы, различные расхождения позиций, потому что у нас неодинаковая культура политическая, культура стратегическая. Мы изначально заботились о единодушии, на всех заседаниях Европейского совета, когда Франция председательствовала в первом полугодии 2022 года... Я все сделал, чтобы сохранить это единодушие... Путин рассчитывал, что мы разобьемся на разные лагеря. И то, что произошло между мартом 2022 года, я помню, насколько разными были позиции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Мы всех убедили, мы смогли убедить. И теперь мы сможем убедить", - сказал Макрон. видео дня

По его словам, Франция и Германия достигли единства и имеют одинаковые взгляды. Президент Франции заявил, что Германия много помогает Украине. Берлин вкладывается в помощь финансово, бюджетно, однако также имеет свое видение на определенные вещи.

"Мы должны использовать нашу взаимосовместимость, выигрывать на этом... Я хочу, чтобы наш враг, наш противник, не видел стратегической определенности. Я думаю, с канцлером Шольцом мы придем к общему мнению относительно тех инициатив, которые были решены здесь, 26 февраля, на встрече, на которой собрались представители около 20 государств ЕС", - сказал французский президент.

Макрон отметил, что на саммите во Франции Олаф Шольц возложил на свою страну большие обязательства. Ведь Германия согласилась на совместное производство в Украине, обслуживание военной техники, а также создание коалиции по дальнобойному оружию.

"Я думаю, все мы можем делать больше, влиять друг на друга. У нас всегда ключевым является "единство ради эффективности", - подытожил он.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Отношения Франции и Германии

Напомним, европейские страны, в частности Германия и Франция, обвиняют друг друга в недостаточной военной поддержке Украины. Зеленский обеспокоен, что эта ситуация помогает Путину. Более 100 миллиардов долларов помощи задерживаются из-за политической борьбы.

Также президент Франции Эммануэль Макрон давил на канцлера Германии Олафа Шольца для более активной поддержки Украины в войне с Россией. Макрон стремится взять ведущую роль в Европе в поддержке Украины.

Как сообщал Главред, 15 марта лидеры Веймарского треугольника (Германия, Польша, Франция) выразили готовность предоставить Украине немедленную и максимально возможную помощь для улучшения ситуации. Президент Франции Макрон отметил поддержку Украины, а немецкий канцлер Шольц объявил о ряде мер, в частности закупку оружия и расширение производства военной техники для Украины.

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