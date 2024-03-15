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"Наша решимость жесткая": Веймарский треугольник принял важные решения для Украины

Руслана Заклинская
15 марта 2024, 18:45
Страны Веймарского треугольника согласовали ряд решений по помощи Украине в войне против России.
'Наша решимость жесткая': Веймарский треугольник принял важные решения для Украины
Франция, Германия и Польша объявили о важной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Лидеры Веймарского треугольника, в который входит Германия, Польша и Франция, заявили, что помощь для Украины должна быть немедленной и как можно большей, чтобы улучшить ситуацию. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Я хочу поблагодарить господина президента (Макрона - ред.) и господина канцлера (Шольца - ред.), что без всяких проволочек и типичных для политики торгов или колебаний, мы признали, что помощь для Украины должна быть немедленной и настолько интенсивной, насколько это возможно. Мы хотим выделить деньги и помочь всяческими способами здесь и сейчас, чтобы ситуация в Украине в ближайшие недели улучшилась, а не ухудшилась", - заявил Туск.

Президент Франции Эммануэль Макрон никак не комментировал свое предложение об отправке войск в Украину. Однако он заявил, что лидеры согласовали позицию не провоцировать эскалацию войны.

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"Мы будем делать все необходимое столько, сколько нужно, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, сколько понадобится и, как и с первого дня, не будем инициировать никакой эскалации. Но наша решимость жесткая. Это также предполагает наше единство, и поэтому мы приняли решение по нескольким инициативам и действуем втроем над очень конкретными вещами", - зазначил Макрон после переговоров.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что страны Веймарского треугольника согласовали ряд решений. Союзники Украины планируют:

  • закупать еще больше оружия для Украины на мировом рынке;
  • расширить производство военной техники, в частности, в сотрудничестве с партнерами в Украине;
  • создать новую коалицию средств реактивной артиллерии большой дальности в рамках формата "Рамштайн";
  • увеличить поддержку в рамках Евросоюза.

"В Брюсселе мы уже одобрили некоторые решения. В частности пополнить Фонд мира на еще 5 миллиардов евро для помощи Украине в этом году. И запланировали расширить тренировочную миссию. Мы используем сверхприбыль от замороженных активов РФ в Европе для того, чтобы финансово поддержать закупку снарядов для Украины", - сказал канцлер.

Что такое Веймарский треугольник?

Веймарский треугольник - это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, которое возникло в 1991 году. В рамках группы проходят встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах нередко поднимаются вопросы по Украине.

Несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы о присоединении Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".

Встреча в Брюсселе и заявления Макрона

Напомним, лидеры Франции и Германии встретились в пятницу, 15 марта, с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, чтобы обсудить, как лучше оказывать помощь Украине, в частности военную технику.

На встрече президент Франции Эммануэль Макрон давил на канцлера Германии Олафа Шольца для принятия более решительной позиции в поддержку Украины. Он предупредил об угрозе, которую Россия представляет для Европейского союза.

Также Макрон ответил на ядерные угрозы Владимира Путина, отметив, что "неуместно угрожать", когда у Франции есть ядерное оружие. Он подчеркнул, что не общался с Путиным в течение нескольких месяцев и отметил, что Россия стала дестабилизирующим государством.

Накануне французский президент отказался от идеи отправки французских войск в Украину, отметив, что так Франция не будет воевать против России. Он подчеркнул, что война в Украине является экзистенциальной для Европы, но Франция не пойдет на эскалацию и не находится в состоянии войны с Россией.

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война в Украине Франция Дональд Туск Польша Эммануэль Макрон Олаф Шольц Германия война России и Украины
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