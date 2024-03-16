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РФ ощутила на себе силу отечественного оружия: Зеленский назвал мощное оружие ВСУ

Руслана Заклинская
16 марта 2024, 23:59
Украина наносит удары по России собственным дальнобойным оружием, которое продемонстрировало уязвимость российской системы, сказал президент
РФ ощутила на себе силу отечественного оружия: Зеленский назвал мощное оружие ВСУ
Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 отдельная механизированная бригада

Вооруженные силы Украины имеют вооружение собственного производства, которое способно атаковать объекты на территории РФ. После серии ударов по российским НПЗ понятно, что российская система войны имеет уязвимости. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"В эти недели многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости, и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил ВСУ, СБУ и ГУР "за новую украинскую дальнобойность". Также глава государства выразил благодарность украинскому оборонно-промышленному комплексу, "всем, кто работает ради украинской силы, потому что это действительно украинская дальнобойность - то, что могут наши собственные дроны".

видео дня

"Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе", - подчеркнул он.

Морской дрон Magura V5 - что о нем известно

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) - украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия.

В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км.

Впервые лодка была представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению.

1 февраля 2024 года шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер Ивановец. В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

14 февраля 2024 года в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен с помощью ударных морских дронов Magura V5.

Как сообщал Главред, президент Зеленский провел совещание с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским. Он выразил уверенность в укреплении Вооруженных сил и назвал направления наиболее интенсивных боев.

Также россияне совершили три попытки штурма на левобережье Днепра и семь в районе Роботино. Враг понес существенные потери и отошел на исходные позиции. Украинские войска нейтрализовали 117 оккупантов и уничтожили технику.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике

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