Мог быть уничтожен ударом дрона: в России 'задвохсотился' вице-президент 'Лукойла'

Вице-президент российской нефтяной компании "Лукойл" Виталий Робертус скончался в возрасте 53 лет. В то же время, о причинах смерти не сообщается. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В некрологе указано, что Виталий Робертус работал "исключительно" в "Лукойле" в течение 30 лет. Он присоединился к компании сразу после окончания института и работал в должности экономиста.
Также в пресс-релизе указано, что Виталий Робертус был удостоен государственных и ведомственных наград.
В то же время РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщило, что Виталий Робертус мог погибнуть в результате удара дронов по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. Отмечается, что эту информацию сейчас проверяют.
По данным издания The Moscow Times, Виталий Робертус стал четвертым топ-менеджером "Лукойла", который умер за последние два года. В октябре 2023 года в возрасте 66 лет из-за сердечной недостаточности умер председатель совета директоров компании Владимир Некрасов. Он возглавил совет директоров после неожиданной смерти предыдущего председателя Равиля Маганова. Равиль Маганов погиб 1 сентября 2022 года после того, как выпал с верхнего этажа главного корпуса Центральной клинической больницы в Москве.
В мае 2022 года в подмосковных Мытищах умер бывший вице-президент и начальник главного управления снабжения и продаж Лукойла Александр Субботин. Средства массовой информации сообщали, что смерть наступила во время неуспешного обряда у шаманов, во время которого с помощью яда лягушки пытались вылечить его от проблем с алкоголем.
Что известно о компании "Лукойл"?
"Лукойл" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По объемам выручки компания занимает второе место в РФ после Газпрома. Об этом сообщает Википедия.
Основные виды деятельности компании - операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является крупнейшей в мире частной нефтяной компанией по доказанным запасам сырой нефти. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится более 20 % добычи нефти страны.
Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам
В Нижегородской области России приостановлено по меньшей мере половина производства нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегорнефтеоргсинтез" (НОРСИ) после атаки дронов на город Кстово, где расположено предприятие.
В ночь на 13 марта Россия сообщила о массированной атаке дронов. Под удар попали нефтеперерабатывающие предприятия - в Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область). Эти нефтеперерабатывающие заводы входят в топ-5 крупнейших в России.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал удары по нефтеперерабатывающим заводам России, отметив, что это привело к сокращению российского экспорта нефтепродуктов на треть.
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