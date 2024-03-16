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Зеленский провел совещание с Сырским и назвал самые "горячие" точки фронта

Алексей Тесля
16 марта 2024, 22:10
Президент обсудил с главкомом ВСУ оперативную ситуацию на фронте.
Зеленский провел совещание с Сырским и назвал самые 'горячие' точки фронта
Владимир Зеленский провел разговор с Александром Сырским / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/osirskiy

Президент Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

По словам главы государства, он чувствует, как Вооруженные Силы становятся крепче. Об этом он сказал в вечернем обращении.

"Сегодня говорили с главкомом Сырским. Оперативную ситуацию проговорили подробно: имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы. Чувствуется, что Вооруженные Силы Украины становятся крепче", - подчеркнул президент.

видео дня

В то же время глава государства также назвал направления, где идут наиболее интенсивные бои.

"Покровский, Кураховский, Донецкая область, Купянское направление, юг. Спасибо всем нашим бригадам, всем боевым подразделениям, которые уничтожают оккупанта, обеспечивают для нас большую стабильность на фронте", - добавил Зеленский.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее сообщалось о том, что трем бригадам ВСУ срочно перебросили резервы. Наступательные действия противника поддерживаются интенсивным огнем артиллерии, говорит главком ВСУ.

Как сообщалось ранее, эффектный разгром оккупантов попал на видео. Украинские защитники отразили новую атаку российских оккупантов, которые использовали бронетехнику.

Ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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ВСУ Владимир Зеленский Александр Сырский война России и Украины
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