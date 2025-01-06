Самая большая армия Европы: сколько людей служат в Силах обороны - Зеленский

Увеличение численности Сил обороны Украины стало возможным благодаря готовности людей защищать свою страну.

https://glavred.info/ukraine/samaya-bolshaya-armiya-evropy-skolko-lyudey-sluzhat-v-silah-oborony-zelenskiy-10627985.html Ссылка скопирована

Численность украинской армии / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления президента:

Украинская армия является крупнейшей в Европе

В Силах обороны Украины служат 980 тысяч человек

От поддержки партнеров зависит безопасность не только Украины, но и всего мира

Владимир Зеленский заявил, что украинская армия является крупнейшей в Европе. Сейчас в Силах обороны Украины служат 980 тысяч человек. Об этом президент сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

По его словам, такое количество значительно превышает численность войск других европейских стран.

видео дня

Он отметил, что Украина имеет самую большую армию в Европе. Её численность составляет 980 тысяч человек. Для сравнения, французская армия, которая занимает второе место на континенте, насчитывает около 200 тысяч военных.

"Европа сможет собрать армию, которая будет состоять из 2-3 миллионов? Нет. Европа не захочет это делать. И для чего? Мы же не хотим мировую войну. Нет такой цели. Мы хотим только остановить россиян", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что важна поддержка Украины всеми странами, ведь от этого зависит безопасность не только Украины, но и всего мира.

"Увеличение численности Сил обороны Украины стало возможным благодаря готовности людей защищать свою страну, а также поддержке международных партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Заявления президента Украины - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что умолял США запугать российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот не начал полномасштабное вторжение в Украину. На случай, если такое и произойдет, Украину было необходимо усилить в военном плане. Однако со стороны США были только разговоры.

Президент Украины также сообщил, что потери Северной Кореи в войне с Украиной составили 3,8 тысячи человек убитыми и ранеными.

Кроме того, Зеленский заявил, что предположения о желании российского диктатора Владимира Путина завершить войну "очень наивные" и не имеют под собой никаких оснований.

Читайте также:

Кто такой Лекс Фридман Лекс Фридман - американский компьютерный ученый и подкастер. Имя при рождении - Алексей Федотов. Родился 15 августа 1983 года в Чкаловске, Таджикской ССР, пишет Википедия. С 2018 года Фридман ведет подкаст Lex Fridman Podcast, где берет интервью у известных деятелей из разных областей, таких как наука, технологии, спорт и политика. Его гостями на YouTube канале были Илон Маск, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Хавьер Милей, Гвидо ван Россум, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Джордан Питерсон, Виталий Бутерин, Оливер Стоун, Сэм Олтмен, Илья Суцкевер, Канье Уэст, Мэттью Макконахи, Джо Роган и другие. Общее количество просмотров видеоблога Фридмана на Youtube составляет более полумиллиарда. Подкаст Фридмана включен в список 17-ти технических подкастов, рекомендованных экспертами Forbes.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред