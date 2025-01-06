Принудительное возвращение украинцев из-за границы: министр озвучил план власти

В Украине начинают процесс возвращения граждан домой.

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Страна готовится к возвращению украинцев из-за границы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, minregion.gov.ua

Что сказал Чернышов:

За границей находятся около 20-25 миллионов украинцев

Власти работают над добровольным возвращением украинцев домой

Украинская власть уже несколько месяцев активно обсуждает проблему возвращения украинцев из-за границы на родину, ведь по последним данным из страны выехало около 20-25 миллионов граждан.

Вице-премьер-министр и Министр национального единства Украины Алексей Чернышев рассказал в эфире телемарафона, что пока не идет речь о принудительном возвращении украинцев домой.

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"Это большая мощная нация (украинцев - Главред), которая сегодня вынужденно частично находится за рубежом, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Я хотел бы отметить, что возвращение исключительно добровольное, никаких принудительных мер осуществляться не будет", - заверил он.

Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

В то же время министр прокомментировал данные по населению Украины после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. В стране якобы остается 32 миллиона человек, однако эта статистика вызывает сомнение.

Дело в том, что последняя перепись населения показала, что до 24 февраля 2022 года в Украине проживало не более 44 миллионов человек. То есть, если минимум 20 миллионов выехали за границу, в пределах Украины на самом деле осталось 24 миллиона граждан. При этом не учитывается то, что многие украинцы погибли и остаются под оккупацией РФ.

Возвращение украинцев из-за границы - последние новости

Напомним, накануне представительница Европейского Союза заявила, что в ЕС будут поддерживать тех беженцев, кто хочет вернуться в Украину, и обсудят с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Но "выбрасывать" из Евросоюза никого не будут.

Ранее, как писал Главред, в ВРУ рассказали, что большинство украинских мужчин в странах ЕС находятся законно или выехали до начала большой войны. Экстрадиция возможна лишь для преступников, а для принудительного возвращения граждан Украины должны быть правовые основания.

Напомним, глава МИД Украины Сибига считает, что необходимо создать надлежащие условия для возвращения украинцев. Он подчеркнул, что нужна безопасность для всех украинцев, в частности достаточное количество систем ПВО, отстроенное жилье, создание сети бомбоубежищ.

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Кто такой Алексей Чернышов? Алексей Чернышов - украинский государственный и политический деятель, предприниматель. Вице-премьер-министр Украины - Министр национального единства Украины с 3 декабря 2024 года, пишет Википедия. Координировал реформу децентрализации, признанную Евросоюзом одной из самых успешных реформ в Украине, а также реформу государственного регулирования в строительстве, восстановил реформу корпоративного управления в Группе Нафтогаз. Имеет более 20 лет опыта работы в частном секторе экономики в Украине и за рубежом - в сферах финансов, инвестиций, инвестбанкинга, недвижимости и ИТ.

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