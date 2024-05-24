'Это вопрос морали': в Раде четко сказали, будут ли возвращать силой мужчин

Большинство украинских мужчин в странах ЕС находятся законно или выехали до начала большой войны. Экстрадиция возможна лишь для преступников, а для принудительного возвращения граждан Украины должны быть правовые основания. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко "Укринформу".
"Сейчас я не вижу каких-то путей или возможностей, чтобы наших граждан как-то принудительно передавали Украине. И мне кажется, это невозможно в принципе", - подчеркнул он.
Мережко отметил, что большинство украинцев, которые находятся за рубежом, в основном там находятся на законных основаниях, или выехали еще до полномасштабного вторжения РФ. То есть они не являются преступниками и к ним не может применяться экстрадиция.
По его словам, некоторые европейские государства рассматривают механзмы возвращения военнообязанных мужчин в Украину. Однако в них не шла речь о возвращении украинских граждан силой.
"Возвращение наших людей домой - это вопрос морали. А повлиять на них какими-то правовыми средствами я не вижу возможности. Могу утверждать, что сейчас на уровне межпарламентской дипломатии такой вопрос не стоит на повестке дня", - добавил Мережко.
Кто такой Александр Мережко?
Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пишет Википедия.
Возвращение украинских мужчин в Украину - детали
Ранее сообщалось, что Чехия не поддерживает уклонистов - в МИД оценили возможность возвращения мужчин в Украину. Возможности Чехии по принудительному возвращению украинских мужчин на Родину ограничены, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
Также ранее венгерский вице-премьер отказался выдавать Киеву украинских мужчин. Вице-премьер Жольт Шемьен прокомментировал слухи о том, что Киев обсуждает с Брюсселем вопрос об экстрадиции военнообязанных украинцев из стран-членов ЕС.
Напомним, в Германии заговорили о высылке украинских мужчин домой. Важно "поддерживать оборонную готовность Украины", добавил министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек.
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