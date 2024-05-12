"Не ставится под сомнение": Шольц сказал, будут ли высылать украинских мужчин из Германии

Шольц призвал украинцев, которые находятся в ФРГ, трудоустраиваться.

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Шольц сказал, будут ли высылать украинских мужчин из Германии/ коллаж: Главред, фото: скрин

Украинцы, которые имеют вид на жительство и работу, смогут оставаться в Германии. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц во время выступления на мероприятии группы газет RND 11 мая, сообщает DW.

Он отметил, что украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии, даже несмотря на стремление Украинского государства возвращать украинцев из-за границы для участия в войне против страны-агрессора России.

"Правовая ситуация такова, что проживание здесь не ставится под сомнение. Трудоустройство также ведет к безопасности проживания", - отметил Шольц. видео дня

Также он призвал украинцев в Германии трудоустраиваться.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", - сказал он.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации/ Инфографика: Главред

Будут ли другие страны высылать украинских мужчин в Украину

Ранее сообщалось, что Чехия не поддерживает уклонистов - в МИД оценили возможность возвращения мужчин в Украину. Возможности Чехии по принудительному возвращению украинских мужчин на Родину ограничены, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Также ранее венгерский вице-премьер отказался выдавать Киеву украинских мужчин. Вице-премьер Жольт Шемьен прокомментировал слухи о том, что Киев обсуждает с Брюсселем вопрос об экстрадиции военнообязанных украинцев из стран-членов ЕС.

Напомним, в Германии заговорили о высылке украинских мужчин домой. Важно "поддерживать оборонную готовность Украины", добавил министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек.

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