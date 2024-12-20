Нужно возвращать украинцев домой: в МИД назвали количество уехавших граждан

МИД Украины планирует открытие двух дополнительных консульских учреждений в Жешуве и Познани.

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В МИД назвали количество украинцев, которые выехали за границу из-за войны / коллаж: Главред, фото: pixabay

Основные тезисы Андрея Сибиги:

В одной только Польше находится миллион украинцев

МИД планирует два новых консульства в Польше

Создание мотивации для возвращения украинцев домой

С февраля 2022 года более 7,5 млн украинцев выехали за границу и продолжают находиться там из-за войны. Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"То количество граждан Украины, которое на сегодня находится за границей - это вызов безопасности для государства. Сегодня мы говорим о более 7,5 млн соотечественников, которые вынужденно оказались за пределами нашей страны", - детализировал он. видео дня

По его словам, только в Польше находится миллион украинцев. Сибига рассказал, что там находится вторая по количеству украинская община. "Я имею в виду и автохтонная община украинская, и вынужденно прибывших граждан Украины. Мы говорим о количестве граждан - примерно миллион человек",- отметил он.

По его словам, МИД будет усиливать консульское присутствие в Польше, в частности, планируется открытие двух дополнительных консульских учреждений в Жешуве и Познани.

Сибига считает, что необходимо создать надлежащие условия для возвращения украинцев. Он подчеркнул, что нужна безопасность для всех украинцев, в частности достаточное количество систем ПВО, отстроенное жилье, создание сети бомбоубежищ.

"Должны быть подготовлены специальные программы, как на уровне Евросоюза, так и на двустороннем с отдельными столицами, которые бы содержали определенный мотивационный пакет и специальные программы поддержки по добровольному возвращению украинцев домой. И мы с европейскими союзниками работаем на этом треке", - сообщил министр.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Как сообщал Главред, чем дольше длится война, тем больше причин остаться за границей появляется у значительной части украинских беженцев. Такое мнение высказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун

Аналитики миграционной компании International Expert считают, что многие люди после войны могут "жить на две страны". Речь идет об украинцах, которые сейчас получили за границей вид на жительство или даже второе гражданство. После войны эти люди будут активно возвращаться к семьям в Украину.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии призвал страны-члены ЕС прекратить социальные выплаты для этой категории украинских граждан.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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