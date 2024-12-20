Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Нужно возвращать украинцев домой: в МИД назвали количество уехавших граждан

Виталий Кирсанов
20 декабря 2024, 13:56
95
МИД Украины планирует открытие двух дополнительных консульских учреждений в Жешуве и Познани.
МИД Украины, украинцы
В МИД назвали количество украинцев, которые выехали за границу из-за войны / коллаж: Главред, фото: pixabay

Основные тезисы Андрея Сибиги:

  • В одной только Польше находится миллион украинцев
  • МИД планирует два новых консульства в Польше
  • Создание мотивации для возвращения украинцев домой

С февраля 2022 года более 7,5 млн украинцев выехали за границу и продолжают находиться там из-за войны. Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"То количество граждан Украины, которое на сегодня находится за границей - это вызов безопасности для государства. Сегодня мы говорим о более 7,5 млн соотечественников, которые вынужденно оказались за пределами нашей страны", - детализировал он.

видео дня

По его словам, только в Польше находится миллион украинцев. Сибига рассказал, что там находится вторая по количеству украинская община. "Я имею в виду и автохтонная община украинская, и вынужденно прибывших граждан Украины. Мы говорим о количестве граждан - примерно миллион человек",- отметил он.

По его словам, МИД будет усиливать консульское присутствие в Польше, в частности, планируется открытие двух дополнительных консульских учреждений в Жешуве и Познани.

Сибига считает, что необходимо создать надлежащие условия для возвращения украинцев. Он подчеркнул, что нужна безопасность для всех украинцев, в частности достаточное количество систем ПВО, отстроенное жилье, создание сети бомбоубежищ.

"Должны быть подготовлены специальные программы, как на уровне Евросоюза, так и на двустороннем с отдельными столицами, которые бы содержали определенный мотивационный пакет и специальные программы поддержки по добровольному возвращению украинцев домой. И мы с европейскими союзниками работаем на этом треке", - сообщил министр.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Как сообщал Главред, чем дольше длится война, тем больше причин остаться за границей появляется у значительной части украинских беженцев. Такое мнение высказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун

Аналитики миграционной компании International Expert считают, что многие люди после войны могут "жить на две страны". Речь идет об украинцах, которые сейчас получили за границей вид на жительство или даже второе гражданство. После войны эти люди будут активно возвращаться к семьям в Украину.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии призвал страны-члены ЕС прекратить социальные выплаты для этой категории украинских граждан.

Читайте также:

Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Европа беженцы МИД Украины генконсульство Андрей Сибига
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Баллистику сбивал Patriot: полковник ВСУ о причине масштабных разрушений в Киеве

Баллистику сбивал Patriot: полковник ВСУ о причине масштабных разрушений в Киеве

14:45Украина
США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1,2 миллиарда: что известно

США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1,2 миллиарда: что известно

14:14Мир
Где в Украине ударит +15 градусов: погодные условия резко изменятся

Где в Украине ударит +15 градусов: погодные условия резко изменятся

14:12Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой масла

Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой масла

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев

Кристина Орбакайте сделала громкое признание - Пугачева уже отреагировала

Кристина Орбакайте сделала громкое признание - Пугачева уже отреагировала

Управляет Венера и Солнце: ТОП-4 знака зодиака, которым всегда везет по жизни

Управляет Венера и Солнце: ТОП-4 знака зодиака, которым всегда везет по жизни

Последние новости

14:45

Баллистику сбивал Patriot: полковник ВСУ о причине масштабных разрушений в Киеве

14:18

Не устоит никто: рецепт божественно вкусных пончиков на Рождество 2025Видео

14:15

Фейк об оскорблениях Путина: что стоит за ночным ударом по Киеву?мнение

14:14

США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1,2 миллиарда: что известно

14:12

Где в Украине ударит +15 градусов: погодные условия резко изменятся

Новые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцевНовые налоги, подорожание автоцивилки, связи и продуктов: что изменится с 1 января для украинцев
13:56

Нужно возвращать украинцев домой: в МИД назвали количество уехавших граждан

13:47

"Практически невозможно": в Минобороны сделали заявление насчет демобилизации

13:38

"Эти пять лет были кошмаром": первая жена Тиммы опозорила Седокову - детали

13:31

Настоящая находка под рукой: как правильно замораживать лимоны

Реклама
13:25

Ядерный виток в войне: запустит ли РФ "Орешник" с ядерным боезарядом - СотникВидео

13:03

"Позорный случай": Шмыгаль - про инцидент с ТЦК в Вышгороде

12:51

Мирные переговоры Украины с РФ: в Белом доме сделали громкое заявление

12:47

За хакерской атакой стоит ГРУ РФ: какие сервисы сейчас не работают в Украине

12:44

Цена на популярный продукт в Украине стремительно вырастет: за что придется платить больше

12:36

"Бой тысячелетия" Усика и Фьюри: что известно и где смотреть поединок-реванш

12:34

"В течение нескольких лет": путинист Киркоров высказался об Алле Пугачевой

12:20

Окружение украинских войск в районе Успеновки: в ВСУ сделали важное заявление

11:57

В Украине ударит аномальное тепло: где подскочит температура и будут дожди

11:54

Каким будет курс доллара в январе: эксперт дала прогноз

11:48

"Авто подскочило, стекло, пепел": дочь Ющенко попала под ракетный удар по КиевуФотоВидео

Реклама
11:46

Уничтожены сотни северокорейцев: Пентагон раскрыл потери КНДР на Курщине

11:26

Уже почти в 3 раза дороже: в Украине резко "подскочила" цена на популярный овощ

11:25

Что такое "назвАний": Авраменко озвучил ответ, который точно запомнится

11:18

РФ атаковала Киев пятью баллистическими ракетами: в ВС сказали, сколько сбито

10:59

Китайский гороскоп на завтра 21 декабря: Лошадям - разочарование, Змеям - отдых

10:59

Известный шоумен назвал назвал пиаром развод Камалии: "Если бы Захур и хотел"

10:52

Стоимость около 4,5 млн долл: ГУР под Москвой взорвали военный самолет

10:44

ВСУ восстановили утраченные позиции на востоке: в ISW назвали направление

10:39

Инцидент с "выкуриванием" мужчины из авто в Вышгороде: водитель рассказал детали

10:35

Оккупанты захватили Константинопольское на Донбассе - DeepState

10:23

Почему собаки не любят котов: неожиданное объяснение знатока животных

10:20

Российские ДРГ попытались продвинуться на Херсон: в ОГА сделали важное заявлениеФотоВидео

09:51

"Состояние тяжелое": что случилось с Анной Седоковой после смерти бывшего мужа

09:45

Продвижение войск РФ до бесконечности: Путин рассчитывает на истощение ВСУ - ISW

09:25

РФ ударила по Киеву ракетами Кинжал и Искандер: в КГВА рассказали о последствияхФото

09:16

"Путин решил ударить по домам, напугав детей": в ЦПД прокомментировали атаку по Киеву

09:10

Зачем отпаривать искусственную елку: гениальный лайфхак взорвал Сеть

09:00

"Мне очень сложно говорить об этом": Сергей Кияшко рассказал о своей боли

08:45

Выйти смогли не все: РФ устроила "Успеновский мешок" для ВСУ - DeepState

08:12

"Ведутся тайные разговоры в Москве": Эйдман описал сценарий устранения Путина в РФВидео

Реклама
08:10

Скучно стало старику Путинумнение

07:55

Кристина Орбакайте сделала громкое признание - Пугачева уже отреагировала

07:07

Ракетный удар по Киеву: гремели мощные взрывы, есть пострадавшие - все подробностиФото

06:46

Киев атаковали дроны: обломки БПЛА упали в одном из районов города

06:10

Назван самый кровавый и болезненный отрезок для Россиимнение

05:55

6 дней подряд "трусит" 5-балльный шторм: когда закончится мощная магнитная буря

04:44

Гороскоп на завтра 21 декабря: Весам - неожиданный доход, Скорпионам - волна удачи

04:15

Почему нельзя говорить "знижка -50%": какую ошибку часто делают украинцыВидео

03:31

"Может соскочить крючка": что будет делать Трамп, если у Путина есть на него компроматВидео

03:00

Просто, но очень вкусно: интересный вариант бутербродов со шпротами на Новый годВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять