Под угрозой крупные города: Жданов раскрыл замысел армии РФ на фронте до осени

Украинским военным придется сдерживать врага сразу на нескольких направлениях.

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На какой город в первую очередь нацелились оккупанты / Коллаж: Главред, фото: 116 ОМБР, скрин с DeepState

Что сказал Жданов:

До начала осени основной удар РФ на фронте будет на Покровском направлении

Враг хочет продвигаться вдоль админграниц Донецкой области

Оккупанты имеют целью заставить ВСУ выйти из Покровска

Президент США Дональд Трамп дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, прежде чем Белый дом рассмотрит новые санкции против России. В этот период наиболее угрожающая будет ситуация на нескольких направлениях фронта. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, самым опасным участком будет Покровско-Мирноградская агломерация.

"Это номер один. Российские войска достигают там частичных успехов и уже сейчас пытаются идти на окружение Покровска. Также есть угроза выхода войск противника на границе юго-западной части Донецкой области. Они движутся вдоль реки Волчья и трассы на Запорожье", - пояснил Жданов.

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Покровск / Инфографика: Главред

По состоянию на сегодня враг полностью захватил Богатырь, где есть выступ, где сходятся три границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Именно туда движется армия РФ.

"Думаю, что они будут пытаться захватить этот кусок за 2 месяца. А вот насчет Харьковской области я сомневаюсь, хотя противник сделал там третий плацдарм, чтобы двигаться навстречу с трех сторон: из Волчанска, Купянска и Мелово для создания большой буферной зоны от Волчанска до Купянска. Речь идет именно о Харьковской области, не о Харькове. Миллионный город россиянам не взять. Харьков по периметру более 100 км - такой фронт войска РФ в жизни не потянут, увязнут напрочь", - добавил Жданов.

Оккупанты пытаются окружить на северо-востоке Лиманское, а на юге Покровское оперативные направления. Если анализировать ситуацию в целом, то становится понятным, что враг движется вдоль административной границы Донецкой области, пытаясь при этом обойти Славянск и Краматорск. Противник понимает, что эти города ему не взять, даже если сравнять с землей.

"Поэтому они и пытаются сделать большой обход, но, к счастью, у нас Лиманское оперативное направление - одно из самых устойчивых по обороноспособности. Что касается юга, то россиянам так и не удается выйти на Константиновку. В Часовом Яру они сдулись, и на Краматорском направлении они уже так сильно не давят, потому что поняли, что Часов Яр не пройдет", - отметил Жданов.

Российские войска также пробуют зайти в Торецк, но там у них тоже нет особых успехов, поэтому сейчас основной фокус внимания оккупантов сместился на обход Покровска и взятие города в полукольцо, чтобы украинские войска вышли оттуда. После этого враг бы мог продвинуться на север, вдоль админграницы Донецкой области, чтобы окружить Краматорск.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины успешно ликвидировали российские диверсионно-разведывательные группы, которые недавно проникли в город Покровск.

Накануне стало известно, что в ближайшие два месяца Покровск Донецкой области может стать эпицентром боев. Здесь худшая ситуация на фронте. Если она станет критической, Силам обороны придется рассматривать вопрос о выходе из города.

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска начали летнее наступление. Враг активизируется там, "где активизироваться никак не могут". Украина ожидает удары на нескольких направлениях фронта.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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