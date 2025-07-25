Под угрозой крупные города: Жданов раскрыл замысел армии РФ на фронте до осени

Что сказал Жданов:
- До начала осени основной удар РФ на фронте будет на Покровском направлении
- Враг хочет продвигаться вдоль админграниц Донецкой области
- Оккупанты имеют целью заставить ВСУ выйти из Покровска
Президент США Дональд Трамп дал кремлевскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, прежде чем Белый дом рассмотрит новые санкции против России. В этот период наиболее угрожающая будет ситуация на нескольких направлениях фронта. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, самым опасным участком будет Покровско-Мирноградская агломерация.
"Это номер один. Российские войска достигают там частичных успехов и уже сейчас пытаются идти на окружение Покровска. Также есть угроза выхода войск противника на границе юго-западной части Донецкой области. Они движутся вдоль реки Волчья и трассы на Запорожье", - пояснил Жданов.
По состоянию на сегодня враг полностью захватил Богатырь, где есть выступ, где сходятся три границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Именно туда движется армия РФ.
"Думаю, что они будут пытаться захватить этот кусок за 2 месяца. А вот насчет Харьковской области я сомневаюсь, хотя противник сделал там третий плацдарм, чтобы двигаться навстречу с трех сторон: из Волчанска, Купянска и Мелово для создания большой буферной зоны от Волчанска до Купянска. Речь идет именно о Харьковской области, не о Харькове. Миллионный город россиянам не взять. Харьков по периметру более 100 км - такой фронт войска РФ в жизни не потянут, увязнут напрочь", - добавил Жданов.
Оккупанты пытаются окружить на северо-востоке Лиманское, а на юге Покровское оперативные направления. Если анализировать ситуацию в целом, то становится понятным, что враг движется вдоль административной границы Донецкой области, пытаясь при этом обойти Славянск и Краматорск. Противник понимает, что эти города ему не взять, даже если сравнять с землей.
"Поэтому они и пытаются сделать большой обход, но, к счастью, у нас Лиманское оперативное направление - одно из самых устойчивых по обороноспособности. Что касается юга, то россиянам так и не удается выйти на Константиновку. В Часовом Яру они сдулись, и на Краматорском направлении они уже так сильно не давят, потому что поняли, что Часов Яр не пройдет", - отметил Жданов.
Российские войска также пробуют зайти в Торецк, но там у них тоже нет особых успехов, поэтому сейчас основной фокус внимания оккупантов сместился на обход Покровска и взятие города в полукольцо, чтобы украинские войска вышли оттуда. После этого враг бы мог продвинуться на север, вдоль админграницы Донецкой области, чтобы окружить Краматорск.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее в ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины успешно ликвидировали российские диверсионно-разведывательные группы, которые недавно проникли в город Покровск.
Накануне стало известно, что в ближайшие два месяца Покровск Донецкой области может стать эпицентром боев. Здесь худшая ситуация на фронте. Если она станет критической, Силам обороны придется рассматривать вопрос о выходе из города.
Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска начали летнее наступление. Враг активизируется там, "где активизироваться никак не могут". Украина ожидает удары на нескольких направлениях фронта.
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О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
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