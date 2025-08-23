Укр
Сохранит себя и режим: названо условие, когда Путин решится "отползти назад"

Мария Николишин
23 августа 2025, 17:56
Путин может пойти на радикальные меры ради сохранения собственного режима.
Когда Путин решится "отползти назад" / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Путин может решиться "отползти назад" с украинских территорий
  • Он это может сделать для того, чтобы сохранить себя и свой режим
  • Путину сейчас надо взвешивать каждый свой шаг

Российский диктатор Владимир Путин может решиться "отползти назад" и платить контрибуцию Украине для того, чтобы сохранить собственный режим. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Если на чаше весов будут два варианта - либо отползти назад, объяснив через пропаганду, что Россия добилась всего, чего хотела, и победила, чтобы таким образом сохранить себя и режим на какое-то время, либо упорно идти вперед, наблюдая за крахом собственного режима, то даже такие сумасшедшие, как Путин, в секунду просветления поймут, какой выбор сделать", - подчеркнул он.

По его словам, на самом деле есть несколько вариантов, но окружение Путина будет действовать, если поймет, что вокруг России сжимается кольцо.

"В то же время наблюдается "расцвет" российской экономики, из-за которого вскоре в России введут карточки на продукты первой необходимости, в частности, на бензин. Как отмечают российские экономисты, это прямой путь к установлению фиксированных цен, а это - "госплан СССР", и мы знаем, как закончил СССР. А все, что происходит в России и с Россией сейчас, вполне сопоставимо с тем, что происходило с СССР перед развалом", - говорит дипломат.

По его мнению, Путину сейчас надо взвешивать каждый свой шаг, потому что любой из них может стать для него роковым.

Смотрите видео, в котором Владимир Огрызко проанализировал итоги встречи Трампа и Зеленского и рассказал о козырях, которые появились у Украины:

Готов ли Путин завершать войну

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов заявил, что после встречи с Дональдом Трампом российский диктатор Путин продолжит маневрировать и будет говорить, что "необходим следующий этап переговоров".

"Путин будет играть в эту игру, пока Трамп не сорвется с крючка. Но все, что демонстрирует Путин своими решениями внутри страны, свидетельствует о том, что он собирается вести войну и в 2026 году - нет никаких оснований пока видеть, чтобы Путин собирался прекратить войну за четыре региона", - подчеркнул он.

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что пока нет никаких признаков готовности российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной. Кремль придерживается стратегии затягивания войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель сможет оценить реальные шансы на достижение мира в Украине. Если же заметного прогресса не будет, он пообещал сменить тактику.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что единственным реалистичным путем достижения мира остаются прямые переговоры в узких форматах. Однако, Россия массированными ударами по Украине и жесткими штурмовыми действиями на фронте не демонстрирует намерений завершать войну.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

