Почему нельзя говорить 'кардиограмма сердца': все делают одну серьезную ошибку

Вы узнаете:
- Что такое кардиограмма
- Почему не стоит говорить "кардиограмма сердца"
Медицинские термины часто бывают непонятными и странными. Однако, даже опытные врачи могут употреблять их неправильно.
В частности, Главред решил разобраться, можно ли говорить "кардиограмма сердца".
Почему фраза "кардиограмма сердца" ошибочна
Ведущая программы "Правильно українською" на Радио Трек Ольга Багний в своем видео рассказала, что часто можно услышать, как люди говорят "кардиограмма сердца", но это неправильно.
"Наверняка каждый из вас хоть раз делал кардиограмму сердца. "Кардиограмма сердца" - так говорят, но это ошибка", - подчеркнула она.
Она рассказала, что кардиограмма - это графическое изображение работы сердца полученное с помощью специального прибора.
По ее словам, с греческого языка "кардия" - это сердце. То есть, кардиограмма - это исключительно о работе сердца.
"Поэтому нет смысла уточнять, что это кардиограмма сердца. Поэтому просто - кардиограмма", - подытожила ведущая.
Почему нельзя говорить "кардиограмма сердца" - видео:
О персоне: Ольга Багний
Ольга Багний - автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
