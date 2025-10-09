Почему нельзя говорить 'кардиограмма сердца': все делают одну серьезную ошибку

Не все правильно понимают значение слова "кардиограмма".

Медицинские термины часто бывают непонятными и странными. Однако, даже опытные врачи могут употреблять их неправильно.

В частности, Главред решил разобраться, можно ли говорить "кардиограмма сердца".

Почему фраза "кардиограмма сердца" ошибочна

Ведущая программы "Правильно українською" на Радио Трек Ольга Багний в своем видео рассказала, что часто можно услышать, как люди говорят "кардиограмма сердца", но это неправильно.

"Наверняка каждый из вас хоть раз делал кардиограмму сердца. "Кардиограмма сердца" - так говорят, но это ошибка", - подчеркнула она.

Она рассказала, что кардиограмма - это графическое изображение работы сердца полученное с помощью специального прибора.

По ее словам, с греческого языка "кардия" - это сердце. То есть, кардиограмма - это исключительно о работе сердца.

"Поэтому нет смысла уточнять, что это кардиограмма сердца. Поэтому просто - кардиограмма", - подытожила ведущая.

