Что такое "шквиря": мало кто объяснит термин, обозначающий известное явление

Все знают об этом явлении, но лишь единицы догадываются, что его также можно называть малоизвестным словом "шквиря".

https://glavred.info/life/chto-takoe-shkvirya-malo-kto-obyasnit-termin-oboznachayushchiy-izvestnoe-yavlenie-10630232.html Ссылка скопирована

Что такое "шквиря"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Что такое "шквиря"

Какие широко известные синонимы имеет это слово

В украинском языке есть такие вещи и явления, названия которых имеют целый список синонимов. И обычно мы привыкаем к одному или нескольким широко известным названиям и именно ими пользуемся в ежедневной речи, а многие другие колоритные слова, которые тоже пригодились бы, просто лежат на полке, "припадая пылью".

Чтобы обогатить свой словарный запас и научиться общаться еще благозвучнее, не лишним будет знать еще и малоизвестные синонимы известных нам украинских слов.

видео дня

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, что такое "шквиря" и какие синонимы есть к этому слову.

"Зима нынешняя выдалась достаточно мягкой, по крайней мере пока. Ни морозов сильных, ни снегопадов, и "вьюги" никакой не было. И не будет, потому что нет в украинском языке такого слова, как "вьюга". Зато есть другие слова: "хуртовина, хурделиця, метіль, заметіль, віхола, завірюха, завія, сніговійниця, сніговиця, метелиця" и даже "шквиря", - объяснила Багний.

Смотрите видео о том, что такое "шквиря":

Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" или "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.

Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а просто угадать не получится.

Читайте также:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред