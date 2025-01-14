Что такое "шквиря": мало кто объяснит термин, обозначающий известное явление

Вы узнаете:
- Что такое "шквиря"
- Какие широко известные синонимы имеет это слово
В украинском языке есть такие вещи и явления, названия которых имеют целый список синонимов. И обычно мы привыкаем к одному или нескольким широко известным названиям и именно ими пользуемся в ежедневной речи, а многие другие колоритные слова, которые тоже пригодились бы, просто лежат на полке, "припадая пылью".
Чтобы обогатить свой словарный запас и научиться общаться еще благозвучнее, не лишним будет знать еще и малоизвестные синонимы известных нам украинских слов.
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, что такое "шквиря" и какие синонимы есть к этому слову.
"Зима нынешняя выдалась достаточно мягкой, по крайней мере пока. Ни морозов сильных, ни снегопадов, и "вьюги" никакой не было. И не будет, потому что нет в украинском языке такого слова, как "вьюга". Зато есть другие слова: "хуртовина, хурделиця, метіль, заметіль, віхола, завірюха, завія, сніговійниця, сніговиця, метелиця" и даже "шквиря", - объяснила Багний.
Смотрите видео о том, что такое "шквиря":
@sametak1064 Только не говорите, что вы знали, что такое шквиря ? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток#нмт♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказывал, какая разница между словами "паливо" и "пальне", и чем является бензин - "паливом" или "пальним". Ольга Багний отметила, что довольно часто эти слова путают друг с другом, и поэтому употребляют их неправильно.
Также ранее Багний рассказала, что такое "фанаберія". Значение слова "фанаберія" известно немногим, а просто угадать не получится.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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