Какая разница между словами "шкОда" и "шкодА" - раскрыт малоизвестный нюанс

Руслана Заклинская
13 октября 2025, 19:02
Языковед отметила, что ударение в слове "жалость" меняет его значение.
Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Какие два варианта ударения существуют в слове "шкода"
  • Когда следует ставить ударение на первый слог
  • В каких случаях следует использовать ударение на последнем слоге

Ударение в слове "шкода" может показаться простым, но на самом деле оно зависит от контекста. Украинский язык предлагает два варианта - шкОда и шкодА, каждый из которых используется по-разному.

Автор и ведущая программы "Правильно украинской" Ольга Багний в своем TikTok объяснила, как правильно ставить ударение в слове "шкода". По словам языковеда, все зависит от контекста, в котором употребляется это слово.

Когда ударение в слове "шкода" падает на первый слог

Если мы говорим о ком-то озорном, непослушном или невежливом, то правильно говорить шкОда - ударение падает на первый слог. Например: "Ах ты шкОда малая!" или "Твой пес снова наделал шкОды". В таком случае имеется в виду дебош или нанесенный ущерб.

Так же ударение на первый слог будет и тогда, когда речь идет об убытках или повреждениях. Например: "Непогода нанесла немало шкОды урожаю". В этих случаях слово обозначает потери или негативные последствия определенных событий.

Если же слово можно заменить на "жаль", ударение также остается на первом слоге. То есть правильно говорить: "ШкОда, что вы не смогли прийти", или "Мне очень шкОда, что так произошло". Здесь речь идет об эмоциональном сочувствии, жалости или досаде.

Когда правильно говорить "шкодА"

Однако когда слово имеет значение "зря" или "напрасно", ударение меняется - правильно говорить "шкодА", с ударением на последнем слоге. Например: "ШкодА искать правды, где ее нет" или "ШкодА тратить время на споры". В таком контексте слово выражает бесполезность или безрезультатность действия.

Ранее Главред сообщал, что слова "брезговать" никогда не существовало в украинском языке, однако есть множество украинских соответствий. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер назвал самые распространенные из них.

Также слово "именинник" является калькой из русского языка. Фронтмен группы Бульвар ЛУ привел украинское соответствие, которое следует использовать вместо него.

Кроме этого, слова "будоражить" в украинском языке не существует. Чтобы передать волнение или эмоциональность, можно использовать аутентичные соответствия.

О персоне: Ольга Багний

Ольга Багний - автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

