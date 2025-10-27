План о прекращении огня будет готов через 7-10 дней: Зеленский рассказал детали

Президент не верит в то, что российский диктатор согласиться принять мирный план.

План о прекращении огня будет готов через 7-10 дней / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

План прекращения огня в Украине будет готов через 7-10 дней. Над ним будут работать Киев и "Коалиция решительных". Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

Президент добавил, что план должен быть коротким. В нем не будет указано очень много деталей.

"Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующих недели или десяти дней", - сказал президент.

Однако Зеленский не очень верит в то, что российский диктатор Владимир Путин согласится принять этот или любой другой мирный план.

