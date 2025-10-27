Укр
"Свалил наповал": победительница Радиодиктанта раскритиковала текст и Сумскую

Мария Николишин
27 октября 2025, 14:57
Гоянюк заявила, что было бы лучше, если бы текст читал Павел Вышебаба.
Нынешний радиодиктант раскритиковали / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Сегодня украинцы писали Радиодиктант национального единства
  • Многократная победительница Кристина Гоянюк его раскритиковала
  • Кроме того, ее слова с критикой перебил ведущий

27 октября украинцы все вместе писали Радиодиктант национального единства. Однако, многократная победительница национального радиодиктанта Кристина Гоянюк в прямом эфире раскритиковала нынешний текст.

В трансляции Суспільного львовянка сказала, что диктант нехорошо написан и прочитан.

видео дня

"За 26 лет это первый диктант, который свалил меня наповал. Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповатый. Я не знаю, пусть бы лучше читал текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать сразу все знаки препинания", - подчеркнула она.

Но Гоянюк не до конца выразила свое мнение, ее слова перебил ведущий.

"Ну, слова критики тоже возможны в нашей жизни. Госпожа Кристина, судя по настроению, впервые... Хотя увидим. Возможно, несмотря на то, что не успевала, но написала все же без ошибок", - сказал ведущий.

Что важно, на эту ситуацию быстро отреагировали. Так, председатель правления Суспільного Мовлення Николай Чернотицкий извинился и пообещал провести "отдельную редакторскую работу".

"Сегодня во время прямого эфира Радиодиктанта ведущий прервал госпожу Кристину Гоянюк. Приношу за это извинения. По этому вопросу мы проведем отдельную редакторскую работу. Мы ценим разные точки зрения и не прячемся от критики. Спасибо всем, кто присоединился к Радиодиктанту национального единства. Надо жить!" - написал Чернотицкий.

Стоит добавить, что в этом году для Радиодиктанта выбрали текст, который называется "Треба жити!" украинской писательницы Евгении Кузнецовой. Его прочитала актриса Наталья Сумская.

Кристина Гоянюк о радиодиктанте - видео:

Напомним, как сообщал Главред, Кабинет министров Украины назначил нового языкового омбудсмена, им стала Елена Ивановская. Она заменила на этой должности Тараса Креминя, который находился в должности с 8 июля 2020 года.

Позже языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала синхронизировать закон Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" с положениями обновленного перевода Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, который МИД утвердил в январе 2024 года. По ее словам, Украине нужен адекватный перевод, чтобы изъять язык оккупанта из перечня.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

война в Украине украинский язык диктант
Невероятно, но реально: лайфхак, как закрыть все окна авто без зажигания

03:45

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

03:03

Штраф на миллионы гривен: за что украинцы за границей могут "влететь в копеечку"

