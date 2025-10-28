Укр
"Замечательные люди": Трамп назвал лучших кандидатов в президенты США в 2028 году

Виталий Кирсанов
28 октября 2025, 00:24
Дональд Трамп признался, кого считает лучшими после себя кандидатами в президенты США в 2028 году.
Кратко:

  • Трамп оценил профкачества госсекретаря США Марко Рубио
  • Трамп похвалил вице-президента США Джей Ди Вэнса

Президент США Дональд Трамп заявил, что не прочь баллотироваться в президенты в 2028 году, но, учитывая неконституционность своего третьего срока, считает главными претендентами на эту должность вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио. Об этом он заявил журналистам на борту Air Force One, сообщает Politico.

Представители прессы спросили Трампа о его позиции относительно идеи баллотироваться на третий срок, которую недавно выдвинул бывший стратег Белого дома Стив Бэннон.

"Я бы с удовольствием это сделал. У меня лучшие показатели за всю историю", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что "на самом деле не думал об этом" и что "в США есть хорошие люди". Когда его попросили назвать имена, он указал на вернувшегося в пресс-кабину госсекретаря Рубио.

"У нас замечательные люди - мне не нужно вдаваться в подробности. Один стоит прямо здесь", - сказал он.

Также Трамп похвалил вице-президента США Вэнса.

"Очевидно, что Джей Ди отличный. Замечательный вице-президент. Я не уверен, что кто-то будет выдвигаться против этих двоих", - сказал президент.

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

Выборы-2028 в США

Как сообщал Главред, Дональд Трампа не исключил сценария, при котором он будет баллотироваться на третий президентский срок. Также он подтвердил, что действительно существует способ, как это реализовать.

Кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2028 году может стать нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

США впервые за вторую каденцию Дональда Трампа ввели масштабные санкции против России. Это решение стало возможным благодаря государственному секретарю Марко Рубио, который взял на себя роль главного переговорщика с Кремлем.

Вам может быть интересно:

Кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

