"США готовы разыграть ядерный сценарий": Розумный об ответе Трампа на шантаж РФ

Алексей Тесля
5 ноября 2025, 19:28
США начали отвечать на ядерный шантаж РФ, подчеркнул Максим Розумный.
'США готовы разыграть ядерный сценарий': Розумный об ответе Трампа на шантаж РФ
РФ и США начали новое ядерное противостояние / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, uk.wikipedia.org, скриншот

Важное из заявлений Розумного:

  • Началась новая фаза противостояния между США и Россией
  • Россия может разыграть ядерный сценарий

Политический эксперт Максим Розумный прокомментировал противостояние в ядерной сфере между США и Россией.

"Новостью нашего времени является то, что США, которые до последнего не реагировали на попытки эскалации со стороны России, теперь начали отвечать. Сначала Трамп отправил американские подводные лодки с атомными установками к берегам России, а теперь, впервые за 30 лет, инициировал проведение ядерных испытаний. Это означает новую фазу противостояния между США и Россией", - подчеркнул он в колонке на Главреде.

Эксперт обратил внимание на то, что ядерное оружие стало одной из козырных карт в нынешнем противостоянии.

"Это тот рычаг давления, который до сих пор не использовался, но поскольку кто-то первым начал его применять, остальные просто вынуждены были к этому присоединиться", - пояснил он.

Аналитик обратил внимание на то, что ядерная тема актуализировалась из-за возвращения к атмосфере Холодной войны и из-за использования ядерного оружия как аргумента давления.

"США, американские военные и так готовы к тому, что Россия может разыграть ядерный сценарий, и никакие дополнительные распоряжения Трампа для этой готовности на самом деле не были нужны. Впрочем, я думаю, что, скорее всего, речь идет об испытаниях носителей ядерного оружия американцами. Ведь Россия сейчас постоянно это делает, как, собственно, и Китай. А США давно таких испытаний не проводили", - уверен он.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

В то же время собеседник считает, что позиция Дональда Трампа в отношении России действительно стала жестче.

"Летом в ответ на заявления Медведева Трамп сказал, что отправил американские подводные лодки к берегам России. Это был элемент его позиционирования в этом конфликте, который разворачивался на наших глазах, начиная с середины лета. Позиция Трампа становилась жестче, в частности об этом свидетельствуют такие шаги, как переименование Министерства обороны США в Министерство войны, сбор Трампом всех генералов и пр. Трамп начинал использовать милитаризацию как элемент своей политики. И актуализация ядерной тематики вписывается в эту общую линию", - добавил Розумный.

РФ не имеет ядерного паритета с США: мнение эксперта

Российский социолог Игорь Эйдман заявил, что ядерный арсенал России находится в плачевном состоянии. По его словам, советская инфраструктура, предназначенная для испытаний атомного оружия, обветшала ещё в 1990-е годы и сейчас непригодна для использования. Для её восстановления потребуются колоссальные средства и значительное время.

Эйдман отметил, что у Путина нет реальных возможностей ответить на возможные испытания со стороны США. Если американцы проведут свои тесты, а Россия не сможет этого сделать, станет очевидна несостоятельность её ядерного "щита".

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал угрозы применения ядерного оружия, которые озвучивал бывший президент РФ Дмитрий Медведев. Трамп не выбирал выражений и прямо назвал Медведева "тупым человеком" в ходе встречи с американскими военными.

Напомним, после этого Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами". Впрочем, Медведев не уследил за словами, и пригрозил Трампу российским ядерным оружием.

Ранее сообщалось о том, что после этого Трамп отправил две атомные подводные лодки ближе к берегам России.

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

ядерное оружие Максим Розумный
