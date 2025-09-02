Почему 3 сентября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

3 сентября не следует заниматься тяжелым физическим трудом в поле - этот день лучше посвятить домашним делам и развитию духовности.

3 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

В среду, 3 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Антима, епископа Никодимийского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 3 сентября

Антим жил в III - начале IV века. Он был епископом города Никодимии (ныне Измит в Турции). Его служение пришлось на времена жестоких гонений против христиан, особенно усилившихся во время правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана.

Антим отличался мудростью, кротостью и твердостью в вере. Он утешал и поддерживал христиан, которые подвергались пыткам и заключениям, вдохновляя их не отрекаться от Христа. Его проповеди обращали многих язычников, поэтому он стал особенно ненавистным для римской власти.

Во время очередного преследования воины были схвачены епископом. Антим добровольно отдал себя в руки мучителей, чтобы не подвергать общину опасности. Его подвергали жестоким пыткам, заставляя отречься от христианства и поклониться языческим богам. Но он оставался непоколебимым.

В конце концов, святого усекли мечом около 303-304 года. Его мученическая смерть стала свидетельством огромной духовной силы и верности Христу.

Что нельзя делать 3 сентября

Нельзя раздавать зерно - в народе верили, что нарушение этого правила ведет к нехватке и трудностям в семье.

Запрещается ссориться, злословить - конфликты могут иметь продолжительные негативные последствия.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом в поле - этот день лучше посвятить домашним делам и развитию духовности.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром на траве лежит густая роса - день будет солнечным и теплым;

утром яркое солнце, без облаков - ждите большой урожай грибов и ягод;

туман поднимается высоко над землей - до сухой и теплой осени;

рано улетают журавли - к ранней и холодной осени;

утром будет облачно, но нет дождя - осенью будет много дождей.

В народе 3 сентября называлось Антимов день Холодной Росы. Из-за примет, что в начале сентября часто выпадает роса, предвещающая похолодание и приближение осени.

Именины 3 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Ефим, Василиса.

Талисманом человека, рожденного 3 сентября является хризопраз. Этот драгоценный камень с нежным зеленоватым оттенком издавна считался знаком крепкой дружбы и надежного партнерства.

