Сердечникам и гипертоникам стоит быть осторожными: Землю накрывает магнитная буря

Даяна Швец
13 сентября 2025, 11:26
14 и 15 сентября ожидается рост геомагнитной активности, предупреждают эксперты.
На Змелю надвигается буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что известно:

  • Британская геологическая служба предупредила о новой магнитной буре
  • Причиной является высокоскоростной поток из большой корональной дыры на Солнце

В ближайшие дни на Землю снова накатится магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

Специалисты отмечают, что в последнее время скорость солнечного ветра стабилизировалась и вернулась к обычным показателям. Однако спокойная ситуация сохранится только 12 и 13 сентября.

Впрочем, уже 14 сентября ожидается приход мощного потока солнечного ветра из большой корональной дыры на Солнце. По прогнозам, в этот день и на следующий, 15 сентября, геомагнитная активность возрастет, что может вызвать слабую магнитную бурю уровня G1.

Информацию об относительно спокойной геомагнитной ситуации 13 сентября и ее усилении уже 14 числа подтверждают и данные "Метеоагента".

Солнечная активность 13 сентября
Солнечная активность 13 сентября / Коллаж: Главред, фото: meteoagent

Кому тяжелее всего во время магнитных бурь - мнение врача

Врачи отмечают, что наиболее ощутимо такие явления влияют на людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, гипертоников, тех, кто имеет проблемы со сном и метеочувствительных лиц.

"Надпочечники выделяют больше адреналина. Судить спазмируются. Давление скачет. Сердце прыгает. Появляется тревожность. Наиболее уязвимы - гипертоники, люди с вегето-сосудистой дистонией, неврозами, пожилые и дети", - отметил врач Юрий Габорец.

Как уменьшить негативное влияние магнитной бури - мнение врача

Чтобы легче пережить периоды геомагнитной активности, врачи советуют придерживаться простых правил.

Прежде всего, по словам Юрия Габорца, нужно принимать лекарства, которые назначил кардиолог, и не заниматься самолечением. Также он советует:

  • измерять давление дважды в день;
  • пить достаточно воды;
  • медленно и глубоко дышать;
  • массировать мышцы шеи;
  • умывать лицо и руки теплой водой, чтобы "перезагрузить" нервную систему.

Кроме того, врач советует употреблять валерьяну и магний В6. За два часа до сна лучше отказаться от новостей, телефона и кофе, а вместо этого выпить ромашковый чай.

"Когда нет геомагнитных бурь, вы нормально себя чувствуете. Тогда - контрастный душ, чтобы тренировать вегетативную нервную систему и сосуды", - отмечает он.

Недавно Главред предупреждал, что Землю накрыла магнитная буря. Специалисты сообщили, когда ждать опасные вспышки на Солнце.

Больше метеорологических новостей:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

синоптик синоптики магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури новости Украины Календарь магнитных бурь
