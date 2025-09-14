Страну накроет настоящий Армагеддон: названы регионы, где будут дожди, грозы и шквалы

Погода в Луцке будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 сентября / unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 15 сентября

Где температура воздуха опустится до +8 градусов

В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 15 сентября будет дождливой и грозовой. Синоптики предупреждают о похолодании. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с. На Волыни, Львовщине и Закарпатье будут грозы.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 15 сентября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 13-14 сентября в Украине температур воздуха повысится до +25 градусов. Однако ночью будет холодно - температура воздуха опустится до +8 градусов.

В Киеве будет сухо. Температура воздуха ночью опустится до 12-15 градусов тепла, а днем повысится до 22-24 градусов тепла. Ночью в столице температура воздуха опустится до 12-15 градусов тепла. Ближайший дождь и похолодание ожидаются 17 сентября.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 15 сентября

В Украине 15 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в западных областях. Ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 8-13°, на побережье морей 14-19°; днем 20-25°, на западе страны 16-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +27

По данным meteoprog, 15 сентября в Украине будет местами дождливая погода. Теплее всего будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +12...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +14...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 сентября / фото: meteoprog

Погода 15 сентября в Киеве

В Киеве 15 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 20-25°; в Киеве ночью 11-13°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 15 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

