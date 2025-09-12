Укр
Украину накрывает похолодание и дожди: где влупит +5 градусов

Ангелина Подвысоцкая
12 сентября 2025, 19:43
Погода в Луцке будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоды в Украине на 13 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 13 сентября
  • Где температура воздуха опустится до +5 градусов
  • В каких областях будут дожди

Погода в Украине 13 сентября будет дождливой и грозовой. Синоптики предупреждают о похолодании. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будет туман с плохой видимостью - 200-500 м. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 13 сентября
Прогноз погоды в Украине на 13 сентября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 13-14 сентября в Украине температур воздуха повысится до +25 градусов. Однако ночью будет холодно - температура воздуха опустится до +8 градусов.

В Киеве будет сухо. Температура воздуха ночью опустится до 12-15 градусов тепла, а днем повысится до 22-24 градусов тепла. Ночью в столице температура воздуха опустится до 12-15 градусов тепла. Ближайший дождь и похолодание ожидаются 17 сентября.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 13 сентября

В Украине 13 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Ровенской, Хмельницкой, Винницкой областях и в Карпатах. В западных областях ожидается туман. Ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 10-15°, на востоке страны 5-10°; днем 18-23°, на Закарпатье и Одесской области до 26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 13 сентября в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +11...+21 градуса.

погода 13 сентября
Прогноз погоды в Украине на 13 сентября / фото: meteoprog

Погода 13 сентября в Киеве

В Киеве 13 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 13 сентября
Прогноз погоды в Украине на 13 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет теплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
