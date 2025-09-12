Украину накрывает похолодание и дожди: где влупит +5 градусов

Вы узнаете:
Погода в Украине 13 сентября будет дождливой и грозовой. Синоптики предупреждают о похолодании. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях будет туман с плохой видимостью - 200-500 м. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 13-14 сентября в Украине температур воздуха повысится до +25 градусов. Однако ночью будет холодно - температура воздуха опустится до +8 градусов.
В Киеве будет сухо. Температура воздуха ночью опустится до 12-15 градусов тепла, а днем повысится до 22-24 градусов тепла. Ночью в столице температура воздуха опустится до 12-15 градусов тепла. Ближайший дождь и похолодание ожидаются 17 сентября.
Погода 13 сентября
В Украине 13 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Ровенской, Хмельницкой, Винницкой областях и в Карпатах. В западных областях ожидается туман. Ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 10-15°, на востоке страны 5-10°; днем 18-23°, на Закарпатье и Одесской области до 26°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +14
По данным meteoprog, 13 сентября в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +11...+21 градуса.
Погода 13 сентября в Киеве
В Киеве 13 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 9-14°, днем 18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.
