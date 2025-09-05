Осень пока подождёт: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие выходные

Лишь в западных областях Украины пройдут кратковременные дожди с грозами.

Погода в Украине будет теплой и солнечной / Фото: УНИАН

Какой будет погода в Украине 6 и 7 сентября

Когда придет похолодание

Погода в Украине на выходных будет теплой и солнечной. Столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. Прогноз погоды на выходные озвучила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие субботу и воскресенье лишь в западных областях Украины пройдут кратковременные дожди с грозами. Из-за осадков температура воздуха может снизиться на два-четыре градуса.

"А вот ночью уже настоящая прохлада и надо доставать хотя бы тонкое одеяло или плед - лишь +12...+16 градусов, на юге и западе - до +18 градусов", - написала Диденко в Telegram.

Какой будет погода в Киеве

В Киеве и области на выходных будет идеальная погода для работы в огороде, на приусадебном участке или для прогулок по парку.

В столице ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха составит +25... +26 градусов.

В следующие выходные, 13-14 сентября, по предварительным прогнозам, также обещают комфортную погоду. Похолодание ориентировочно ожидается с 16-17 сентября.

Погода в Украине 6 сентября / meteo.gov.ua

Погода в Украине 7 сентября / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет тёплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

