Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Осень пока подождёт: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие выходные

Анна Ярославская
5 сентября 2025, 13:08
9
Лишь в западных областях Украины пройдут кратковременные дожди с грозами.
Погода в Украине
Погода в Украине будет теплой и солнечной / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 6 и 7 сентября
  • Когда придет похолодание

Погода в Украине на выходных будет теплой и солнечной. Столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. Прогноз погоды на выходные озвучила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие субботу и воскресенье лишь в западных областях Украины пройдут кратковременные дожди с грозами. Из-за осадков температура воздуха может снизиться на два-четыре градуса.

видео дня

"А вот ночью уже настоящая прохлада и надо доставать хотя бы тонкое одеяло или плед - лишь +12...+16 градусов, на юге и западе - до +18 градусов", - написала Диденко в Telegram.

Какой будет погода в Киеве

В Киеве и области на выходных будет идеальная погода для работы в огороде, на приусадебном участке или для прогулок по парку.

В столице ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха составит +25... +26 градусов.

В следующие выходные, 13-14 сентября, по предварительным прогнозам, также обещают комфортную погоду. Похолодание ориентировочно ожидается с 16-17 сентября.

Погода в Украине 6 сентября
Погода в Украине 6 сентября / meteo.gov.ua
Погода в Украине 7 сентября
Погода в Украине 7 сентября / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, 5 сентября погода в Украине будет местами дождливой и грозовой. На территории западных областей туман. В Киеве также будет сухо. Температура воздуха повысится до 26 градусов тепла.

Народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью. По его словам, начало сентября 2025 года будет тёплым и солнечным.

Ранее климатолог и член Национальной академии наук США Светлана Краковская рассказывала, что погода в Украине в ближайшие несколько десятков лет может очень сильно измениться. Во многих областях погода станет более засушливой, при этом в одной из областей даже есть риск образования пустыни. А в части регионов станет больше дождей.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода на выходные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк

14:00Интервью
"Имейте это в виду": Зеленский передал Орбану важное послание от Трампа

"Имейте это в виду": Зеленский передал Орбану важное послание от Трампа

12:47Украина
Тысячи "штыков" с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

Тысячи "штыков" с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

11:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

Последние новости

14:00

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк

13:57

Аренда подскочила более чем на 50%: где в Украине сдают самые дорогие квартиры

13:51

Известковый налет в ванной испарится за секунды с помощью неожиданного средстваВидео

13:49

Была операция: СолоХа показала лицо сына и рассказала о сложных родах

13:36

"Цена пустится во все тяжкие": банкир назвал курс доллара и евро с 8 сентября

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
13:08

Осень пока подождёт: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие выходные

12:48

Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирогаВидео

12:47

"Имейте это в виду": Зеленский передал Орбану важное послание от Трампа

12:40

Оккупанты отводят силы с одного направления: в ГПСУ сказали, где стихают атаки РФ

Реклама
12:40

В Украине вырастет минимальная пенсия: в ВР рассказали, каких надбавок ждать

12:18

Что нужно сделать с картофелем, чтобы пюре получилось воздушное - лайфхак

12:08

Что делать, если потеет стекло в машине изнутри: простые лайфхаки

11:54

Тысячи "штыков" с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

11:42

Некоторые регионы Украины накроют грозовые дожди: когда температура упадет до +8

11:42

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

11:34

Вкусно, сытно, быстро: рецепт идеального блюда на обед за 10 минут

11:13

Кремль боится мятежа: как РФ может всколыхнуть волна криминала и протестов армии

11:08

РФ шантажирует переговорами: Путин зовёт Зеленского в Москву, но не хочет ехать сам

10:52

Украинские имена, которым 1000 лет: как когда-то назывались наши предкиВидео

10:47

Зачем поварам высокие колпаки: неочевидный ответ удивит

Реклама
10:45

Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

10:35

Китайский гороскоп на завтра 6 сентября: Крысам - обида, Змеям - обман

10:15

Путин испугался военных НАТО в Украине и требует гарантий безопасностиВидео

10:14

Еще одна Каменских: Анастасия Приходько попала в громкий публичный скандал

10:01

Гарантии и иностранные войска: в ISW раскрыли, чего действительно боится Путин

09:59

"Наша красавица": Ольга Сумская ошеломила снимком с дочерью

09:58

НБУ удивил украинцев неожиданным курсом: и доллар, и евро полетели в пропасть

09:47

Большинство заблуждается: сколько можно дарить цветов на праздник

09:29

Зарево в небе и столб черного дыма: БпЛА мощно атаковали "жирную" цель в РФ

09:07

"Очень много": сколько денег потеряла Настя Каменских из-за своего поступка

09:01

"Не для капитуляции": Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

08:55

Как долго хранить томатную пасту: лайфхак от кулинарного блогера

08:34

ВСУ оттеснили РФ и приблизились к Покровску: ISW подтвердили успехи на Востоке

08:10

Си и Путин будут противостоять "коллективному Западу": что задумали РФ и Китаймнение

07:58

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

06:57

После разговора с Зеленским Трамп хочет поговорить с Путиным

06:10

Как бойцы ГУР продолжают громить оккупантов в Крыму?мнение

05:54

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

05:30

Импульс от Вселенной: трех знаков зодиака ждет судьбоносный шаг 5 сентября

04:30

Лунное затмение в Рыбах: кому - счастье и удача, а кому - разрыв отношенийВидео

Реклама
04:09

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в УкраинеВидео

03:32

Найден виновник катастроф в океане: разгадана тайна Бермудского треугольникаВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с сонной собакой за 45 секунд

02:05

Сколько еще выстоит Россия: генерал США дал четкий прогноз относительно сроков войны

01:30

"Превращается в кого-то другого": Деми Мур высказалась о состоянии Брюса Уиллиса

01:11

Мбаппе выделил ключевого игрока: кто из сборной Украины привлек внимание звезды "Реала"

00:49

60-летняя модель Паулина Поризкова похвасталась романтикой с женихом

00:25

Точная копия отца: как выглядит младшая дочь Ивана Урганта

04 сентября, четверг
23:58

43-летняя звезда "Аббатство Даунтон" беременна первенцемВидео

23:51

Кейт Миддлтон выгуляла новый шикарный образ блондинки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия Ротару
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять