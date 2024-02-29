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Умоляли о срочной эвакуации: в Азовском море загорелось российское судно

Ангелина Подвысоцкая
29 февраля 2024, 18:30
В акватории Азовского моря загорелся катер береговой охраны российских оккупантов.
пожар, катер береговой охраны РФ
В Азовском море горел катер РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels

В акватории Азовского моря загорелось судно российских оккупантов. Экипаж умолял о немедленной эвакуации. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины и опубликовали перехват разговора. Видео уже разлетелось в Сети.

Известно, что огонь внезапно охватил один из российских катеров береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ.

"Огонь охватил ходовую рубку российского судна ... Экипаж катера срочно запросил эвакуационную группу", - говорится в сообщении.

видео дня

Из-за пожара у врага потери - пострадали 5 оккупантов. Экипаж планировали эвакуировать вертолетом. Причины пожара на катере пока неизвестны.

Смотрите видео о пожаре на российском катере:

пожар на российском катере
В Азовском море горел катер РФ / фото: скриншот

Уничтожение БДК "Цезарь Куников"

14 февраля 2024 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил уничтожение БДК "Цезарь Куников" оккупационных войск России в Черном море в оккупированном Крыму. БДК уничтожен бойцами ВСУ совместно с подразделениями Главного управления разведки Минобороны.

РФ потеряла не только БДК, но и танки. Россияне отправили на место поражения своего корабля боевую авиацию.

В Кремле ожидаемо от комментариев отказались. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отправил" СМИ к Минобороны России.

После потопления ВСУ большого десантного корабля РФ "Цезарь Куников" был снят с должности командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.

БДК "Цезарь Куников" - что о нем известно

"Цезарь Куников" (БДК-64) — большой десантный корабль проекта 775 (775/II) Черноморского флота ВМФ СССР. Состоял на вооружении Черноморского флота ВМФ России в составе 197-й бригады десантных кораблей 30-й дивизии надводных кораблей. Бортовой номер — 158, передает Википедия.

Корабль построен на верфи в Гданьске и был спущен на воду в 1986 году. Получил имя в честь Героя СССР Цезаря Львовича Куникова.

При разделе Черноморского флота в 1992—1993 годах 39-й дивизия морских десантных сил была расформирована. Десантные корабли дивизии, доставшиеся России, перешли из Донузлава в Севастополь и вошли в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ.

В 2008 году корабль принял участие в боевых действиях Черноморского флота во время войны в Грузии. 10 августа 2008 года являлся флагманом группы российских кораблей, принявшей морской бой с группой грузинских катеров.

В октябре 2015 года был направлен в Сирию с грузом боеприпасов и оружия для сирийской армии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину корабль принимал участие в боевых действиях. Как и другие десантные корабли, использовался для перевозки оружия и боеприпасов между базой флота в Новороссийске и крымскими портами в Севастополе, Феодосии и Керчи.

24 марта 2022 года БДК "Цезарь Куников" получил повреждения в оккупированном российскими войсками Бердянске.

В апреле 2022 года стало известно, что командир БДК "Цезарь Куников" - капитан 3 ранга Александр Чирва - скончался в результате ранений.14 февраля 2024 года корабль был атакован вблизи побережья Алупки шестью морскими беспилотными аппаратами MAGURA V5, стоящими на вооружении ГУР МО Украины.

Корабль получил критические повреждения сначала с правого, а затем — с левого борта, а позднее затонул. Минобороны России атаку дронов не комментировало.

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война в Украине Азовское море вторжение России ГУР
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