Отправка войск - неприемлема: Европа не собирается воевать в Украине - Фиала

Ни одна из стран Европы не будет отправлять в Украину свои войска, сказал премьер-министр Чехии.

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Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 37 отдельная бригада морской пехоты

Ни одна из стран Европы не планирует отправлять свои войска в Украину. Для большинства стран эта идея неприемлема. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет CTK.

"Было бы полезно, чтобы некоторые солдаты, например, из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в учебе", - отметил глава чешского правительства.

По его словам, обсуждение этого вопроса на специальном саммите в Париже было коротким и вызвало минимум интереса. Он подчеркнул, что тема больше не будет обсуждаться и рассматриваться, поскольку "для подавляющего большинства стран эта идея неприемлема".

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"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину... Я не думаю, что надо драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются", - подчеркнул Фиала.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Вопрос отправки войск в Украину

Напомним, пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо на фоне инициированного Эммануэлем Макроном "украинского" саммита в Париже заявил, что страны-члены НАТО планируют ввести в Украину свои войска. В то же время Фицо заверил, что Словакия не отправит свои войска в Украину и не будет поставлять оружие.

Также президент Франции Эммануэль Макрон выразил возможность отправки западных войск в Украину в будущем, но отметил, что пока нет консенсуса по этому вопросу. Он подчеркнул важность сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в войне. Слова президента пояснил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Кроме этого, Макрон заявил, что каждое его слово на эту тему является тщательно продуманным. Он оценил возможность отправки войск в Украину как "хорошо обдуманную" и "взвешенную".

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