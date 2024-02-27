В России ритуальные агентства отказываются проводить похороны Навального

В одном месте прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили работать с похоронами Навального Алексея.

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Навального отказываются хоронить ритуальные агентства / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Мосгорсуда, росСМИ

Во вторник, 27 февраля, пресс-секретарь покойного Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что российские ритуальные агентства отказываются проводить церемонию захоронения оппозиционера.

"Со вчерашнего дня мы ищем помещение, где можно провести прощание с Алексеем. Мы обзвонили большинство частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов", - отметила она в соцсети Х.

Ярмыш пояснила, что некоторые агентства отказывались, аргументируя это отсутствием свободного помещения, другие же прямо заявляли, что им запретили работать с командой покойного Навального.

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"Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии "Навальный". В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать. Через сутки поисков помещения для прощания нет", - подчеркнула пресс-секретарь Навального.

Смерть Алексея Навального: что известно

Напомним, что 16 февраля 2024 года Алексей Навальный скончался в российской тюрьме. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцы. Президент отметил, что российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме убил российский диктатор Владимир Путин и он должен понести ответственность за свои ужасные действия.

Стало известно последнее расследование Навального, после которого его посадили. Российский оппозиционер опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце, который, как он утверждал, принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Алексея Навального его матери. О передаче тела родным сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и подчеркнула, что власти могут мешать провести его так, как этого хочет семья.

Кирилл Буданов рассказал, от чего умер Навальный. Начальник Главного управления разведки заявил, что смерть российского оппозиционера наступила из-за отрыва тромба. Вместе с тем он не уточнил, могло ли что-либо спровоцировать смерть.

Кто такой Алексей Навальный Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия. 20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в берлинскую клинику. 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. 4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинениям в создании экстремистского сообщества. Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.

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