"Путин абсолютно безумен": Эйдман объяснил, зачем диктатору РФ смерть Навального

Российский социолог Игорь Эйдман прокомментировал вопрос смерти оппозиционера РФ Алексея Навального в тюрьме.
"Действия Путина сложно оценивать с точки зрения рациональности. Он, как мы видим в том числе и по недавнему его интервью абсолютно безумен", - заявил он в интервью Главреду, отвечая на вопрос о том, что толкнуло диктатора РФ на убийство своего политического конкурента.
Вместе с тем российский социолог говорит, что сложно утверждать точно, что стало причиной приказа Путина о ликвидации Навального.
В то же время он уверен в том, что диктатору РФ совершенно не нужно перебивать повестку в РФ после убийства Навального.
"Путин – психически нездоровый человек. Это ни в коем случае его не оправдывает, но это не значит, что он не отвечает за свои действия. Путин должен ответить за свои действия. Но им, как и в случае с Чикатило, движут параноидальные идеи, шизоидная злоба и тяга к насилию", - добавил Эйдман.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
Смерть Навального
Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии, сообщает УФСИН (тюремное ведомство) по Ямало-Ненецкому автономному округу.Как пишут российские пропагандистские СМИ, у Навального внезапно оторвался тромб.
По информации "придворного" журналиста Андрея Колесникова, который ссылается на пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова, сам глава Кремля уже знает о смерти Навального.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала, что у соратников оппозиционного лидера нет доказательств о его настоящей смерти.
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