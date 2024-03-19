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"Нужно больше людей": сенатор Грэм призвал снизить призывной возраст в Украине

Анна Ярославская
19 марта 2024, 09:59
Линдси Грэм считает, что украинцы не должны основывать свои решения о вступлении в армию на основании того, продолжает ли их поддерживать Вашингтон.
Линдси Грэм, ВСУ
Сенатор Линдси Грэм призвал усилить мобилизацию в Украине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, president.gov.ua

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал Верховную Раду принять закон о мобилизации и поставил под сомнение освобождение от призыва в армию мужчин младше 27 лет. Об этом он заявил во время визита в Киев 18 марта.

По словам Грэма, вопрос о мобилизации является тяжелым, поскольку многие украинские защитники находятся на войне с первого дня полномасштабного вторжения. Сенатор подчеркнул, что Украине нужно больше людей в строю, поэтому США ожидают движения по закону о мобилизации, пишет The Washington Post.

"Перед отъездом я разговаривал с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и спросил его, что я могу сделать, чтобы помочь администрации [президента США]? Он ответил: "Поднимите вопрос закона о мобилизации", - сказал сенатор-республиканец.

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Грэм подчеркнул, что украинцы не должны основывать свои решения о вступлении в армию на основании того, продолжает ли их поддерживать Вашингтон.

"Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя", — сказал он.

Грэм также высказался об освобождении от службы в армии мужчин моложе 27 лет.

"Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей в этом списке", — заявил сенатор.

Кроме того, Грэм раскритиковал медленные поставки Украине американских ракет большой дальности ATACMS. По словам сенатора, они "должны были быть здесь еще вчера".

Он также выразил надежду на то, что Киев вскоре получит ATACMS, чтобы "можно было снести чертов мост, соединяющий Крым с Россией".

Кто такой Линдси Грэм

Линдси Олин Грэм – американский политик-республиканец. Полковник.

Грэм был известен своей активной поддержкой Украины. Он приезжал во время войны в Киев вместе с другими американскими законодателями. Грэм является старшим членом Юридического комитета. Кроме того, он входит в состав комитетов по ассигнованиям, бюджету, окружающей среде и общественным работам Сената США.

В феврале Линдси Грэм присоединился к изоляционистской позиции Дональда Трампа. По его мнению, США не должны давать помощь Украине бесплатно, а стоит давать ее в кредит или в обмен на полезные ископаемые.

Сенатор Грэм попал в российский список "террористов и экстремистов". Также Россия объявила американского политика в розыск.

3 марта 2022 года в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем аккаунте Twitter он выразил надежду, что в российской армии есть "успешнейший полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, убивший римского узурпатора Цезаря.

"Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии более успешный полковник Штауффенберг? Кто-то в России должен взять на себя ответственность и отправить этого гаврика в ад. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", - написал Грэм.

Его твиты появились после того, как крупнейшая в Европе атомная электростанция в Запорожье попала под удар российских оккупантов и загорелась. В отдельном твите Грэм добавил, что ответственность за ликвидацию Путина лежит исключительно на российских гражданах.

Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, заявившие, что "призыв к убийству главы государства немыслим".

Законопроект о мобилизации в Украине

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Инициативу под №10449 поддержали 329 нардепов. Парламентарии готовятся к рассмотрению документа во втором чтении и работают над огромным количеством правок.

12 марта Комитет по вопросам национальной безопасности исключил из законопроекта скандальные правки, связанные с заморозкой счетов и блокированием банковских карточек лиц, которые будут признаны уклонистами.

Правительство работает над изменениями в бронирование работников на период мобилизации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Один из вариантов – бронирование по уровню зарплаты и налогам.

Также Главред писал о том, с какими болезнями не призывают на службу.

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