РФ бьет по Украине с новой тактикой: в Силах обороны назвали, куда целится враг

Во время ракетных обстрелов оккупанты использовали схожую стратегию атак, говорит Наталья Гуменюк.

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Наталья Гуменюк прокомментировала ракетные удары РФ по Украине / Минобороны РФ, скриншот

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга объединенного пресс-центра ОК "Південь" Наталья Гуменюк прокомментировала ракетные удары РФ по Украине за последнее время.

Ракетные удары по Николаеву и Одессе были похожи, ведь враг попал в одно место два раза. Такие спланированные удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты целенаправленно выпускали снаряды для большего поражения, заявила она в эфире телемарафона.

По словам представителя Сил обороны юга, россияне не прекращают давления на мирное население и инфраструктуру юга Украины.

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"Очевидно, что враг пытается найти очередную тактику или тактический прием для того, чтобы давить на население и инфраструктуру южных регионов Украины. Они продвигали этот нарратив давления на юг еще до предвыборной кампании в РФ и сейчас продолжают его продвигать как попытки убедить, что юг ждет "русский мир", - сказала она.

Украинский офицер отметила, что во время ракетных обстрелов оккупанты использовали схожую стратегию атак. Так, они выпускали ракеты в идентичные места, выдерживая небольшую паузу между обстрелами. Таким образом, агрессор пытался нанести как можно больший ущерб работникам спасательных служб и мирному населению.

"Пауза между одним и вторым ударом именно предполагает прибытие на место происшествия соответствующих служб и их немедленное реагирование. Именно поэтому во время визита министра в Одессу проходило совещание по отработке правильного алгоритма для сохранения жизней людей, в том числе - сотрудников экстренных служб. Благодаря этому удалось избежать подобной трагедии в Николаеве напрямую. Пауза была всего несколько минут, две ракеты попали. Очевидно, что враг пытался попасть в сам город Николаев и один из его районов, промышленный", - добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары РФ по Украине

Напомним, в Николаеве было два "прилета": РФ ударила ракетами по югу. Повторный удар по городу был нанесен через около 5 минут после первого.

Как сообщалось ранее, в Одессе выросло число жертв удара РФ. Виталий Алимов получил тяжелые травмы во время выполнения служебных обязанностей. Медики делали все возможное, но спасти ему жизнь не удалось.

Как сообщалось ранее, РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер". После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли фельдшер и спасатель.

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