Британия советует Украине дальше бить по Крыму: обещает помочь с передачей Taurus

Зеленский был открыт к предложениям Лондона, утверждают журналисты.

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Британия советует отказаться от наступления 2024 / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Минобороны Британии

Министр обороны Британии Грант Шаппс вместе с военным командованием посоветовал Украине и дальше бить по Крыму, а также вести оборону Востока, сообщает Европейская правда со ссылкой на материал Sunday Times, который есть в ограниченном доступе.

Стратегия Лондона заключается в продолжении борьбы с оккупантами "на суше, в море и воздухе". Отмечается, что предложение поступило Банковой из-за обеспокоенности британских военных в зацикленности Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского именно на боевых действиях сухопутных сил.

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Кто такой Грант Шаппс? Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) - британский политик, министр обороны Великобритании с 31 августа 2023 года; до этого занимал должности министра транспорта (2019-2022), министра внутренних дел (19-25 октября 2022 года)[2] и министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности (2023), сообщает "Википедия", сообщает "Википедия".

По информации источников Sunday Times, во время встречи с Зеленским британская делегация предлагала отказаться от планов наступления на линии фронта, вместо этого оборонять северный и восточный участок и, при необходимости, отступать на более выгодные позиции.

Это, по мнению британских сил, позволит Украине сосредоточиться на ударах ВСУ по Черноморскому флоту и Крыму.

Зеленский оказался открытым к предложениям Лондона, говорится в материале издания.

Основные характеристики Taurus / Инфографика: Главред

Передача Taurus Украине

12 марта канцлер Германии Олаф Шольц еще раз отказался передавать Украине ракеты Taurus в рамках военной помощи. По его словам, использование этого типа вооружения является "неоправданным".

Это произошло после публикации Кремлем перехваченного телефонного разговора немецких офицеров, в котором обсуждались возможные поставки ракет Taurus Украине и нанесение удара по Крымскому мосту.

Исследователь войны сэр Лоуренс Фридман согласился, что Германия не дает Украине Taurus из-за воспоминаний о хороших экономических отношениях с Россией в прошлом и ожидания первого шага со стороны США. В частности, Берлин ждет, что Штаты, как было с танками, первыми дадут Украине дальнобойные ATACMS, после чего уже будет ход немцев.

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