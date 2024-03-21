Откуда у росийских добровольцев оружие: ответ бойца легиона "Свобода России"

Российские добровольцы рассказали, откуда у них оружие для борьбы на российской территории.

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Откуда у росийских добровольцев оружие / коллаж: Главред, фото: Викимедиа

Вся Украина наблюдает за действиями РДК на территории российского Белгорода, однако откуда у них для этого вооружение - никому неизвестно. О том, откуда оружие в легионах рассказал боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский на пресс-конференции Ukrinform.

Согласно его словам, у российских добровольцев есть оружие, которое принадлежит им как подразделению интернационального легиона Вооруженных сил Украины. Помимо прочего, запасы пополняются "трофеями" на постоянной основе.

Барановский объяснил, что во время пребывания в Украине их бойцы являются военнослужащими армии Украины и их права полностью соответствуют украинским бойцам.

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"Когда мы идем на территорию России - мы уже не военнослужащие ВСУ, которые взяли в руки оружие. Какое оружие? Трофейное оружие, перетрофеенное оружие. Часто оружие и техника переходят из рук в руки и мы этим пользуемся", - объясняет боец.

Также Алексей Барановский добавил, что иногда добровольцы используют и той техникой, которая изобретена в Украине, поскольку как полноценное украинское подразделение работают на территории Украины и как повстанческое в рейдах на территории России.

При этом, командир "РДК" Денис Никитин объяснил, что совершенно не стоит недооценивать оружие, танки и РСЗО, которые продают военторги с 2014 года.

"Но в целом теперь в распоряжении РДК есть замечательный грузовик "Ахмат". Пользуясь случаем, передаю благодарность руководству Чеченской Республики за этот невольный подарок, который они нам сделали. У нас теперь есть и Тигр, это тоже аналог бронированного небольшого транспорта. Мы полагаемся на трофейную технику", - резюмировал Никитин.

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

Деятельность РДК

Как сообщал Главред, 12 марта бойцы РДК (российский добровольческий корпус), Легиона "Свобода России" и Сибирский батальон начали боевые действия на территории России. Сообщается, что под контроль российских добровольцев перешел населенный пункт Лозовая Рудка Белгородской области. Об этом на своей странице в Фейсбук написал политический координатор военной организации россиян "Легион "Свобода России" Илья Пономарев.

Также, начальник штаба российского добровольческого корпуса (РДК) раскрыл детали совместной операции российских добровольцев на территории Белгородской области РФ. Александр "Фортуна" в интервью российскому телеграм-каналу сообщил, что его подразделение сумело продвинуться "на несколько десятков километров" вглубь российской территории и даже взять пленных.

К тому же, глава штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" рассказал о продвижении повстанцев в приграничных областях РФ. Российские добровольцы продвигаются вдоль линии столкновения в Белгородской и Курской областях, задействовав весь потенциал и резервы, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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